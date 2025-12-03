Președintele Academiei Române a vorbit despre cele trei momente esențiale pentru istoria națională

Președintele Academiei Române, profesorul Ioan-Aurel Pop, a vorbit luni, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, despre cele trei momente esențiale pentru istoria națională, care au condus la edificarea statului, în contextul Zilei Naționale a României.

Potrivit profesorului Pop, este vorba despre pașii care au dus la îndeplinire un plan de țară.

„De Ziua Națională a oricărei țări, se adună la un loc și celelalte simboluri: drapelul național, imnul național, stema. Mai sunt câteva, dar astea sunt cele mai importante. Conform constituțiilor, nu numai Constituției noastre, ele se cuvin respectate”.

„Ziua Națională a României are o semnificație cu totul specială, pentru că am avut de îndeplinit, de-a lungul istoriei, un plan de țară. Am fi avut mai multe, dar nu le-am putut face, nu le-am perceput, nu ne-am priceput, vorba lui Coșbuc. Planul de țară îndeplinit în circa șapte decenii, de la 1848 până în 1918, a cuprins trei momente principale”, a menționat președintele Academiei Române.

Biserica, un rol important în istoria statului român

Printre momentele definitorii ale istoriei devenirii statului național român se află și autocefalia Bisericii Ortodoxe Române.

„Momentul 1859, unirea Moldovei, fără Basarabia și Bucovina, cu Țara Românească, fără Dobrogea, a însemnat crearea nucleului național. Pe urmă, Cuza, cu reformele lui, Constituția din 1866, modernizarea țării. Cuza a făcut în șapte ani atâtea reforme câte a făcut Carol în 48 de ani”.

„Al doilea moment, 1877, proclamarea unilaterală a independenței, războiul, recunoașterea independenței, unirea Dobrogei, proclamarea regatului, în 1881, autocefalia Bisericii Ortodoxe Române în 1885. Toate sunt legate de momentul independenței. (…) În fine, al treilea moment, 1918, unirea provinciilor înstrăinate și formarea României întregite’, a spus Ioan Aurel Pop.

Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a susținut conferința „Marea Unire de la 1918 – Ora Astrală a istoriei naționale”, în cadrul Galei Editurii „Școala Ardeleană”, organizată cu ocazia Zilei Naționale a României. După conferință a avut loc lansarea volumului său „România. Argumente istorice”.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu

