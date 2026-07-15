Investiții europene pentru patrimoniul prahovean: Două mănăstiri și o capelă vor fi restaurate

Mănăstirile Suzana și Cheia, precum și Capela „Dumitru V. Hernea” din Câmpina, județul Prahova, vor beneficia de finanțare europeană de peste 85 de milioane de lei pentru lucrări de restaurare, consolidare și punere în valoare.

Potrivit unui comunicat de presă, contractele de finanțare au fost semnate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia în cadrul unui eveniment organizat marți la inițiativa Consiliului Județean Prahova, în prezența reprezentanților autorităților locale și ai instituțiilor beneficiare.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, a subliniat importanța investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale: „Ne-am asumat rolul de partener al administrațiilor locale și vom continua să sprijinim toate demersurile care aduc fonduri europene și rezultate concrete pentru prahoveni”.

„Dezvoltarea județului înseamnă colaborare, responsabilitate și capacitatea de a transforma oportunitățile de finanțare în investiții care rămân pentru generațiile viitoare”, a transmis Virgiliu-Daniel Nanu printr-o postare pe pagina oficială de Facebook a Consiliului Județean Prahova.

În luna iunie au fost semnate, prin același program de finanțare europeană, și contractele pentru restaurarea Mănăstirilor Crasna și Zamfira din județul Prahova, care vor beneficia de lucrări de consolidare, restaurare și punere în valoare a ansamblurilor monahale.

Foto credit: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia