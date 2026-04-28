Un institut muzical din Italia l-a omagiat pe maestrul Gheorghe Zamfir

Institutul Civic de Muzică „Fedele Fenaroli” din Lanciano, Italia, l-a omagiat duminică pe maestrul Gheorghe Zamfir, prin oferirea numelui acestuia aulei de muzică populară a instituției.

Parohia română „Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah” din localitate a fost prezentă la ceremonie alături de oficialitățile locale și reprezentanții statului român.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a fost reprezentat de părintele Alin Iarca, protoiereu al Protopopiatului Abruzzo-Molise.

O viață dedicată muzicii românești

Eugen Roșca, ministru plenipotențiar la Ambasada României la Roma, Anastasia Pînzaru, viceconsul la Consulatul General al României la Roma și Oana Voiculeț, Director Organizare Spectacole al Operei Naționale din București, au reprezentat statul român.

În deschiderea evenimentului, părintele Constantin Alin Bolohan a schițat o scurtă biografie a maestrului Gheorghe Zamfir, trecând în revistă cele peste 200 de albume lansate și cele 120 de discuri de platină obținute în peste 60 de ani de carieră.

La rândul său, Eugen Roșca a transmis mesajul Excelenței Sale, Gabriela Dancău, ambasadoarea României la Roma, iar primarul din Lanciano i-a oferit artistului român o plachetă omagială. Totodată, a amintit de legăturile dintre popoarele român și italian.

Ceremonia nu se putea încheia fără un scurt recital al maestrului Gheorghe Zamfir.

Evenimentul face parte din programul „Anului Cultural România – Italia”.

Foto credit: Episcopia Italiei

