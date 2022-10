Iași: 20.000 de persoane au participat la procesiunea cu moaștele Sfinților Parascheva și Paisie

Aproximativ 20.000 de persoane au participat duminică seara la procesiunea cu moaștele Sfinților Cuvioși Parascheva și Paisie, pe străzile municipiului Iași.

„Sperăm ca zilele următoare, Iașul să fie gazdă binecuvântată, primitoare, cu brațele deschise, cu inima largă, pentru a-i bucura pe cei care ne calcă pragul. Iar pentru ziua de vineri, nădejdea este mea la Dumnezeu că va fi totul cu pace și cu liniște, ca oamenii care vin din alte părți ale Moldovei sau ale țării, să se bucure de o clipă de răgaz duhovnicesc”, a declarat IPS Teofan.

Părintele Mitropolit a precizat că sunt pelerini care pleacă din localitatea lor natală o singură dată pe an, pentru a merge la Sfânta Parascheva:

„Unii dintre ei părăsesc casa o singură dată pe an: vin aici la Iași, se întorc acasă, și o jumătate de an păstrează amintirea clipei celei frumoase pe care au trăit-o lângă racla Sfintei. Și apoi o jumătate de an nădăjduiesc acei oameni că vor apuca încă o dată, încă o toamnă, încă un octombrie să vină din nou la Iași”.