Hristos ne cheamă astăzi pe fiecare să ne ridicăm din gârbovirea noastră: PS Paisie Sinaitul

„Hristos ne cheamă astăzi pe fiecare să ne ridicăm din gârbovirea noastră”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, duminică, ziua în care la Liturghie s-a citit fragmentul evanghelic despre Tămăduirea femeii gârbove.

„Sfântul Chiril al Alexandriei spune că femeia gârbovă este o imagine a omului contemporan; este simbolul omului încovoiat sub povara vieții, lipsit de puterea de a contempla cele înalte. Această gârbovire nu este mereu trupească, ci mai ales lăuntrică”, a explicat ierarhul.

„Societatea de astăzi cultivă mult privirea în jos: în device-uri, în ecrane care ne fură atenția, în rețele sociale unde prietenia este doar virtuală, imaginară, o simulare a realității”, a spus Preasfinția Sa. „Suntem supra-informați, dar tot mai nesiguri; suntem permanent în contact cu cineva, dar tot mai singuri.”

„Aceasta este gârbovirea lumii moderne: o viață împovărată, tensionată, încordată; o viață cu privirea în jos, fără odihnă lăuntrică, fără timp pentru întâlnirea cu cerul, cu Dumnezeu.”

Biserica, loc al îndreptării

În acest context, Biserica poate deveni loc al îndreptării sufletului, a subliniat Preasfinția Sa.

„Biserica este spital nu atât pentru trup, cât mai ales pentru suflet. În Biserică ne întâlnim cu Hristos-Domnul, Care poate spune fiecăruia dintre noi, precum oarecând femeii gârbove: Te dezleg de neputința ta!” a spus ierarhul.

„Prin rugăciune, prin Spovedanie, prin Taina Sfântului Maslu, prin Sfânta Împărtășanie, harul lui Dumnezeu dezleagă nevăzut legăturile sufletului, păcatele, resentimentele care ne încovoaie, ne anchilozează, sufletele și trupurile.”

„Iubirea lui Dumnezeu merge înaintea rugăciunii”

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a vorbit și despre trei atitudini care reies din evanghelia duminicii. În primul rând, atitudinea Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, care a oferit vindecare fără să I se ceară.

„Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază faptul că femeia nu a cerut nimic. Spune el: nici rugăciune nu rostește, nici strigăt nu înalță. Hristos este Cel care face primul pas. Și aceasta pentru că Iubirea lui Dumnezeu merge înaintea rugăciunii, iar mila Lui merge înaintea lacrimilor omului”, a spus episcopul vicar patriarhal.

De multe ori credem că Dumnezeu ne va ajuta doar dacă-I cerem insistent. „Evanghelia de astăzi, însă, ne surprinde și ne arată că Dumnezeu este Cel care ne caută, care ne privește cu ochi de părinte, care merge în întâmpinarea noastră, chiar și atunci când noi nu mai avem puterea de a striga către El”, a remarcat Preasfinția Sa.

Vindecarea trupească, precedată de cea sufletească

Totodată, ierarhul a subliniat că Mântuitorul vede în gârbovirea femeii mai mult decât o suferință fizică: „vede povara invizibilă — un suflet încovoiat de păcat”.

„Ca în aproape toate cazurile prezentate în Sf. Evanghelii, orice suferință fizică își are originea în sufletul omului, într-un păcat oarecare, personal sau, uneori, moștenit de la părinți!”, a subliniat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul. De aceea, „vindecarea este precedată neapărat de iertarea păcatelor”.

Vorbind despre atitudinea mai-marelui sinagogii, ierarhul a spus că aceasta „arată o altă gârbovire: aceea a inimii împietrite. Omul religios, dar fără milă, este tot gârbov, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul – aplecat peste propriile reguli, incapabil să vadă chipul lui Dumnezeu din om”.

Să mărturisim binele pe care ni-l face Dumnezeu

În finalul predicii, părintele episcop vicar patriarhal i-a îndemnat pe credincioși să imite atitudinea femeii gârbove după vindecare: s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu.

„Noi, cei care venim duminică de duminică la biserică, trebuie să devenim asemenea acestei femei vindecate: oameni care arată și altora că Dumnezeu ne ridică, ne vindecă, ne dă sens vieții”, a subliniat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

„Într-o lume fragmentată, polarizată, agitată, Biserica este chemată să fie locul unde omul se poate îndrepta: unde poate fi ascultat, unde poate găsi pace, înțelegere; unde poate descoperi sensul vieții, unde poate primi sprijin concret, nu doar vorbe.”

„Astăzi, când traversăm atât de multe crize: sanitare, sociale, economice; când vedem în jurul nostru atât de multă dezbinare și instabilitate, Biserica este chemată să devină loc al ridicării, al vindecării”, a încheiat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Paisiei Sinaitul a slujit duminică la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene