Hramul Mănăstirea „Izvorul Miron”: Mitropolitul Ioan a îndemnat la sprijinirea văduvelor și orfanilor

Mitropolitul Ioan al Banatului a oficiat luni Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Izvorul Miron” din Românești, județul Timiș, cu ocazia hramului așezământului monahal. Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să urmeze pilda Sfântului Proroc Ilie prin grija față de văduve, orfani și toți cei aflați în nevoie.

Manifestările liturgice au început în seara zilei de duminică, prin slujba Privegherii, iar în dimineața praznicului au fost săvârșite slujba de sfințire a apei la izvorul mănăstirii și Taina Sfântului Maslu.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a evocat viața și misiunea Sfântului Proroc Ilie, subliniind curajul și credința sa neclintită.

„Cât curaj a avut Sfântul Proroc Ilie când a mers înaintea regelui Ahab și i-a spus că, pentru păcatele lui, Dumnezeu va opri ploaia timp de trei ani și jumătate! Câtă putere i-a dat Dumnezeu să facă minuni și cât de mult l-a iubit Dumnezeu pe Prorocul Ilie!”.

Ajutorarea celor nevoiași

Pornind de la episodul biblic al văduvei din Sarepta Sidonului, Mitropolitul Banatului a vorbit despre responsabilitatea creștinilor de a-i ajuta pe cei aflați în suferință.

„Când a fost foametea aceea mare, Dumnezeu nu l-a trimis în casa unor oameni bogați, ci la o văduvă și la fiul ei, ca să-i salveze de la moarte”.

„Poate auziți și frățiile voastre despre vreo văduvă sau despre vreun orfan care au nevoie de ajutor. Nu pregetați să fiți următorii Sfântului Ilie în ajutorarea celor nevoiași!”, a îndemnat Înaltpreasfinția Sa.

32 de ani de slujire arhierească

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Ioan a săvârșit o slujbă de pomenire pentru ctitorii și viețuitorii mănăstirii trecuți la Domnul. Obștea așezământului monahal, condusă de monahia Harisa Cruceanu, a oferit pachete cu hrană tuturor pelerinilor prezenți la hram.

Tot luni s-au împlinit 32 de ani de când Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a fost hirotonit episcop, slujbă săvârșită la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie” din Toplița, județul Harghita ctitorie a Patriarhului Miron Cristea.

Cu acest prilej, membrii Permanenței Consiliului eparhial, protopopii, slujitorii Catedralei Mitropolitane din Timișoara și colaboratorii Centrului eparhial i-au transmis Înaltpreasfinția Sa mesaje de felicitare și urări de sănătate și binecuvântare în slujirea arhipăstorească.

Foto credit: Mitropolia Banatului