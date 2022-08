Hram și instalare de paroh la Misiunea românească „Sf. Martiri Brâncoveni” din Connecticut, SUA

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a participat, în perioada 20-21 august, la hramul Misiunii „Sf. Martiri Brâncoveni” din Fairfield, în statul american Connecticut. Cu această ocazie, ierarhul l-a instalat paroh pe preotul slujitor Mihai Faur.

Părintele mitropolit s-a întâlnit sâmbătă cu membrii Consiliului parohial, care l-au întâmpinat cu flori, pâine şi sare, după datina străbună, apoi a oficiat slujba Vecerniei împreună cu mai mulți clerici locali.

Duminică, Mitropolitul celor două Americi a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu mai stareți și preoți de mir români de pe continentul american, printre care Protos. Ieremia Berbec, starețul mănăstirii „Sf. Dimitrie cel Nou ” din Middletown, New York, Protos. Vincențiu Temirov, director de formare spirituală la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Vladimir” din New York și Părintele Adrian Budiga, capelan și profesor asociat la facultatea Clinical Pastoral Education din New York.

Răspunsurile la strană au fost date de corala Misiunii „Sf. Martiri Brâncoveni”.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae a explicat evanghelia Duminicii a 10-a după Rusalii, care relatează vindecarea lunaticului.

„Nu Dumnezeu este neputincios, ci noi, de multe ori, avem puțină credință, ne spune Hristos Însuși, care descoperă această taină a credinței într-o convorbire cu Apostolii”, a explicat ierarhul.

„Nu este întâmplătoare referința la sămânța de muștar, căci există în capitolul al 13-lea din Sf. Evanghelie de la Matei o parabolă cu această sămânță despre care Hristos spune că este cea mai mică dintre semințe, dar așezată în pământ crește mai mare decât toate plantele ca un arbore falnic, unde păsările cerului își pot găsi sălaș.”

„Sămânța cea mai mică poate să crească ca un arbore falnic. Sămânța aceasta mică este credința noastră, credință pe care o primim la botez ca o sămânță care trebuie cultivată, trebuie cultivat pământul sufletului nostru ca să crească această sămânță într-un arbore falnic; acest arbore este credința noastră statornică în puterea tămăduitoare a lui Dumnezeu și în grija Lui față de creația Sa”, a spus părintele mitropolit.

La sfârșitul slujbei, Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae l-a instalat pe Părintele Mihai Faur ca preot paroh al Misiunii „Sf. Martiri Brâncoveni”.

Părintele Paroh Mihai Faur a vorbit despre martiriul Sfinților Brâncoveni și a adresat mulțumiri preoților și credincioșilor participanți la hramul comunității din Fairfield.

La misiunea din Fairfield, slujbele sunt oficiate bilingv, în română și engleză.

Sursa foto: Mitropolia.us

