Hram la Schitul Zimbru din jud. Galați: IPS Casian a evidențiat moștenirea Sf. Rafael de la Agapia Veche

Schitul Zimbru din județul Galați și-a sărbătorit marți hramul închinat Sfântului Cuvios Rafael de la Agapia Veche, originar din localitatea gălățeană Bursucani. Cu acest prilej, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a evidențiat moștenirea duhovnicească a sfântului.

Înaltpreasfinția Sa a amintit de nevoitorii care au sfințit locurile prin viața lor: „Pustnicii au fost întotdeauna îngeri care au făcut din pustie grădina raiului”.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a arătat că cea mai mare bucurie a sărbătorii din acest an a fost prezența copiilor la hramul așezământului monahal, care au făcut vie lucrarea sfântului în mijlocul comunității.

„Minunea constă în aceea că preoții, urmași ai evlaviei Sfântului Rafail în aceste locuri, i-au adus pe copiii lor care au înnobilat Dumnezeiasca Liturghie în cinstea Sfântului Rafail”.

„Sfântul Rafail s-a regăsit în glasurile de copil, fiind prezent la Liturghie și la Sfântul Potir, într-o atmosferă de vacanță, în pridvorul bisericii și la ușa raiului”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Schitul Zimbru a fost reînființat în anul 2008 pe locul vechii vetre monahale întemeiate de ucenicii Sfântului Cuvios Rafail, iar biserica noului așezământ a fost sfințită în data de 21 iulie 2025 de Arhiepiscopul Casian.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos