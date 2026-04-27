Hram la Pitești în Duminica Mironosițelor: Arhiepiscopul Calinic a premiat o elevă olimpică la matematică

Biserica Găvana 4 Pitești, închinată Sfintelor Femei Mironosiţe, și-a sărbătorit duminică hramul. Cu acest prilej, Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a oficiat Sfânta Liturghie și a premiat o elevă olimpică la matematică.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat modelul de credință oferit de Sfintele Femei Mironosițe: „Este o mare mângâiere, dar e vorba și de o mare recunoștință pe care o dă Biserica genului feminin”.

„Aceste Femei Mironosițe au fost, sunt și rămân pentru totdeauna modelul de comportament în domeniul credinței și a curajului extraordinar”.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a subliniat legătura între exemplul mironosițelor și viața de familie, arătând că ele sunt asemenea mamelor care „păstrează vie dragostea și armonia în familie”, fiind nevoie de „mare curaj să ai familii” și să le îngrijești.

Recunoștință pentru activitate

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a acordat elevei Mălina-Carla Pavel medalia „Sfânta Muceniță Filofteia”, în semn de apreciere pentru rezultatele deosebite obținute la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete, desfășurată la Bordeaux, în Franța.

„Mă bucur foarte mult că am primit acestă distinție”, a declarat eleva pentru Trinitas TV. „E o recunoaștere a muncii mele de câțiva ani”.

Mălina-Carla Pavel a obținut punctajul maxim la competiție, reușind să se claseze pe primul loc la nivel european.

Sărbătoarea s-a încheiat cu oficierea slujbei de pomenire pentru ctitorii lăcașului de cult trecuți la Domnul.

Foto credit: Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului