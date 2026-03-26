Hram la Mănăstirea Sihăstria Voronei: PS Siluan îndeamnă la urmarea modelului Maicii Domnului

Mănăstirea Sihăstria Voronei și-a serbat, miercuri, hramul, de Buna Vestire. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, care i-a îndemnat pe credincioși să urmeze modelul Maicii Domnului.

În cuvântul său, PS Siluan a explicat că Maica Domnului a fost un exemplu de trăire, precum și o punte între noi și drumul către unirea cu Dumnezeu.

„Sărbătoarea de astăzi, cum se spune și în troparul sărbătorii, este „începutul mântuirii noastre”. Astăzi este începutul mântuirii noastre, căci Cel din veac, Fiul, al Fecioarei Se face. Și tocmai de aceea, pentru această curăție deosebită a vieții, dobândită în primul rând prin rugăciune și prin smerenia pe care o are, Maica Domnului s-a învrednicit să fie mireasa lui Dumnezeu și să fie Maica Fiului Celui Veșnic al Tatălui Ceresc”.

„Și este cea care devine punte și cale pentru fiecare dintre noi, pentru a redobândi acest drum de întoarcere al nostru către unirea cu Dumnezeu, dacă, bineînțeles, și noi vom urma modelul Maicii Domnului: de rugăciune, de bunătate, de curățenie sufletească și, mai ales, de smerenie”, a precizat ierarhul.

Maica Domnului nu a căutat lucrurile lumii acesteia

Un aspect foarte important este acela că Maica Domnului nu a căutat niciodată să-și impună voința, ci și-a dedicat viața Fiului său.

„Dar pe măsură ce ne vom strădui să procedăm și să facem și noi la fel ca Maica Domnului, care nu a căutat vreodată să se impună, ci și-a trăit viața necăutând lucrurile lumii acesteia, dedicându-și-o în întregime Fiului ei, despre care știa că este Fiul Celui Preaînalt. Și a rămas în istoria Bisericii noastre nu doar foarte cinstită, cum spunem despre Maica Domnului atunci când ne adresăm în rugăciunile și cântările noastre – cea mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii”, a subliniat PS Siluan.

Mănăstirea Sihăstria Voronei își are începuturile în secolul al XVII-lea, atunci când câțiva călugări au ridicat o bisericuță de lemn.

În 1853, starețul Iosif Vasiliu a început construcția bisericii de zid, lucrările încheindu-se în 1858. În 25 martie 1861, biserica a fost sfinţită de Episcopul Chesarie Sinadon, locotenent de Mitropolit al Moldovei.

Foto credit: Doxologia

