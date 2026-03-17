La 34 de ani de la punerea pietrei de temelie, Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea și-a sărbătorit hramul

Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea și-a sărbătorit duminică hramul. Evenimentul a avut o semnificație aparte, întrucât s-au împlinit 34 de ani de la sfințirea și așezarea pietrei de temelie a bisericii principale închinată Adormirii Maicii Domnului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei la altarul de exterior al mănăstirii.

Preasfinția Sa a explicat că taina Sfintei Cruci, este expresia deplină a iubirii jertfelnice a lui Dumnezeu pentru oameni: „Sacrificiul suprem al Fiului lui Dumnezeu înomenit, moartea Sa pe Cruce, ca apoi, prin Învierea Sa, să ne dăruiască nouă, oamenilor, eliberarea din robia păcatului și a morții”.

„Ajutorul lui Dumnezeu vine prin sacrificiul Fiului Său. Simbolul puternic al Jertfei este Crucea, care vine și se așază în mijlocul pământului, pentru ca împărăția întunericului să fie zdrobită cu puterea ei”, a mai adăugat ierarhul.

Prin cruce vine mântuirea

Episcopul Oradiei a subliniat că întreaga iconomie a mântuirii își are temeiul în coborârea iubirii dumnezeiești în suferința lumii: „Hristos nu vine ca să domnească, ci ca să Se sacrifice pentru noi și mântuirea noastră”.

Prin Jertfa Mântuitorului, sensul Crucii este transfigurat: „Prin ea, instrument al osândei și al blestemului, vine în umanitate mântuirea”.

„Locul sfânt al bisericii este marcat de cruce. Crucea este semnul biruitor care strălucește în înaltul cerului. Crucea este străjuitoarea și catargul vieții noastre! Aici, în lume, suntem chemați să călătorim în Corabia mântuitoare a Bisericii, al cărei catarg este Sfânta Cruce”.

Preasfințitul Părinte Sofronie a evidențiat că Sfânta Cruce nu rămâne doar un simbol al credinței, ci devine criteriu și cale concretă de viețuire creștină, chemând la lepădarea de cele trecătoare și la orientarea vieții spre cele veșnice.

„Suntem chemați și noi să lucrăm împreună cu Dumnezeu! Asta înseamnă să ne luăm propria cruce și să-I urmăm Lui, lăsând la o parte răutățile lumii și ambițiile ei, tot ceea ce lumea înstrăinată de Dumnezeu ne îmbie să facem”.

Scurt istoric

Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea a fost întemeiată în anul 1992, la inițiativa Episcopului Vasile Coman, prin așezarea pietrei de temelie a bisericii principale.

Obștea monahală s-a format prin venirea unui grup de maici de la Mănăstirea Râmeț, în frunte cu monahia Mina Bădilă, cea care avea să devină stareța așezământului.

De-a lungul anilor, mănăstirea s-a dezvoltat, devenind un important loc de rugăciune și pelerinaj din Oradea și din întreaga regiune a Crișanei.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Sfintei Cruci