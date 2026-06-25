Hram la Mănăstirea Măxineni, fondată de Matei Basarab: Sărbătoare a familiei și a tradiției, a spus Arhiepiscopul Casian

Mănăstirea Măxineni din județul Brăila și-a cinstit miercuri ocrotitorul. Sfânta Liturghie și Parastasul pentru ctitori au fost oficiate de Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, care a spus că sărbătoarea este una a familiei și a tradiției.

„Cu multă credință, rugăciune multă și speranță multă, în familia preotului Zaharia și a preotesei Elisabeta, a trimis Dumnezeu, la bătrânețile lor, pe cel mai mare ascet, Sfântul Ioan Botezătorul, a cărui naștere o sărbătorim astăzi în această mănăstire voievodală de la Măxineni, așezată sub ocrotirea sa”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Casian.

„Aici este o altă familie, ascetic-monahală, harnică, tânără, armonioasă, care se școlește deodată la școala rânduielilor noastre monahale, dar și la școala pe care ne-au lăsat-o voievozii Țării Românești, toți, în cetatea apărării credinței și neamului, unității, demnității și solidarității noastre.”

Hirotonie la ctitoria voievodală

Ierarhul a remarcat că, fiind Ziua Iei, mulți credincioși au purtat ia românească.

„Toate se văd într-o prezență impresionantă a copiilor încoronați cu florile câmpului, rodnic și plin de frumusețe, și, în același timp, a familiilor lor ocrotitoare și a unei serii întregi de adolescenți și tineri care vin la școala, deodată, a credinței și tradiției, dar și la școala istoriei, tradiției și culturii noastre românești, în această importantă parte de țară, la Mănăstirea Voievodală de la Măxineni”, a spus chiriarhul Dunării de Jos.

„Sărbătoare de suflet, sărbătoare a familiei și sărbătoare a tradiției, în învelișul celui mai frumos, ia românească, care-i purpura frumuseții, rodniciei, hărniciei și credinței poporului român.”

În cadrul slujbei, tânărul monah Iustinian Țopea, din obștea mănăstirii, a fost hirotonit ierodiacon.

Tineri participanți

La sărbătoare au participat tinerii din grupurile catehetice ale parohiilor brăilene Măxineni, Movila Miresii și Perișoru, îmbrăcați în port tradițional românesc și purtând cununi din spice de grâu, precum și un grup de tineri de la Centrul de detenție pentru tineri și minori din Tichilești.

Cei din urmă au venit însoțiți de preotul capelan și o parte dintre ei au primit Sfintele Taine.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară, iar Parastasul pentru ctitori la biserica reconstruită pe ruinele vechiului lăcaș de rugăciune ctitorit de Domnitorul Matei Basarab. După slujbe, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a făcut un popas de rugăciune și reculegere la mormintele din cimitirul mănăstirii.

Scurt istoric

Așezată strategic, la confluența râurilor Siret și Buzău, mănăstirea a fost ctitorită de domnitorul Matei Basarab al Țării Românești în perioada 1636-1637, când în apropiere, la Brăila, era o raia turcească. A fost sfințită în 1651.

Afectată grav de cele două Războaie Mondiale, mănăstirea a renăscut în 1976, odată cu interesul cercetătorilor pentru vestigiile arheologice din incinta ei.

Primul hram după 73 de ani a fost serbat în 24 iunie 1990, când Sfânta Liturghie a fost oficiată de Părintele Arhiepiscop Casian în mănăstirea reînființată oficial. Arhim. Simeon Ovezea, fost deținut politic și originar din județul Brăila, a fost primul stareț. Biserica-paraclis a fost construită în anii 2000-2004 și sfințită în 24 iunie 2004.

Vechea biserică monument istoric, edificată de Domnitorul Matei Basarab, a fost restaurată în perioada 2007-2013 și apoi pictată în frescă de pictorii bisericești Marcel și Daniel Codrescu. A fost sfințită în 25 septembrie 2018 de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu un numeros sobor de ierarhi.

Sfântul așezământ deține în patrimoniu fragmente din moaștele Sfinților Ioan Botezătorul, Vasile cel Mare, Ioan Casian, Constantin Brâncoveanu și Ioan Maximovici.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos