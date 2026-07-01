Gheron Iosif Vatopedinul: 105 ani de la naștere și 17 de la mutarea la Domnul

Miercuri se împlinesc 105 ani de când viitorul Părinte Iosif Vatopedinul se năștea, premonitoriu, în curtea unei mănăstiri din Cipru. Tot în această zi se împlinesc și 17 ani de la mutarea sa la cele veșnice, căci a plecat la Domnul când împlinea 88 de ani.

La naștere, mama sa, Evghenia, l-a crezut mort. Iar peste 88 de ani, la moartea sa, fiii duhovnicești au fost martori la bucuria nașterii lui în viața viitoare.

Monahii vatopedini l-au fotografiat imediat după plecare și apoi peste 45 de minute, când expresia de pe chip i s-a schimbat vizibil într-un zâmbet minunat. Astfel, moartea și viața s-au împletit minunat în marile sale momente de trecere.

Scurtă biografie

Copilul născut prematur odinioară și botezat cu numele de Socratis, a ajuns în Sfântul Munte în 1946, la vârsta de 25 de ani, primind numele monahal de Iosif.

A fost unul dintre puținii ucenici ai Sfântului Iosif Isihastul, la Chilia Nea Skiti, unde a rămas până în anul 1988.

Apoi s-a stabilit la Mănăstirea Vatoped, pe care a condus-o până în 1990. Actualul stareț al mănăstirii, Arhim. Efrem Vatopedinul, i-a fost ucenic.

Cuvânt de la Gheron Iosif Vatopedinul

Un cuvânt de învățătură de la acest părinte duhovnicesc:

„Numele lui Hristos nu este un cuvânt – este energie, este putere. Monah este cel care își păzește mintea. Dar nu poate omul să își păzească mintea prin puterile lui, după cum limpede ne spune Hristos: Fără Mine nu puteți face nimic. Iar dacă lucrurile stau așa, atunci să începem și noi: Atotbunule, de vreme ce nu putem nimic fără Tine, vino! Doamne Iisuse Hristoase, Doamne Iisuse Hristoase… Chemarea lui Iisus este viața noastră, este meseria noastră, este lecția noastră, este obiectul nostru de studiu. De ea să ne ținem!”

Sursa: Arhim. Efrem Vatopedinul, „Părintele Iosif Vatopedinul, rugătorul de foc”

Sursa foto: Doxologia.ro (deschidere articol)