Gânduri despre Anul omagial 2022 de la parohul unicei biserici din țară închinate Sf. Simeon Noul Teolog

Părintele Ioan Bârgăoanu, Protopop de Onești, slujește ca preot paroh la singura biserică din țară închinată Sf. Simeon Noul Teolog, cel pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit „un isihast înaintea isihasmului”.

Părintele conduce parohia Mănăstirea Cașin II , din comuna băcăuană cu același nume, parohie în care a ctitorit Biserica „Buna Vestire” și „Sf. Simeon Noul Teolog”.

„Poate părea un paradox ca Sf. Simeon Noul Teolog să aibă singura biserică din țară într-un sat. Dar aceasta nu va mai părea paradoxal când vom cunoaște istoria acestui loc”, spune Protopopul Ioan Bârgăoanu.

În comuna Mănăstirea Cașin funcționează până azi și a doua parohie, Mănăstirea Cașin I – „Sf. Arhangheli”. Biserica acesteia a fost biserica mănăstirii cu același nume, întemeiată în 1655 de domnitorul Gheorghe Ștefan.

Până la secularizarea averilor mănăstirești, aceasta a fost închinată Mănăstirii Cutlumuș din Sf. Munte Athos și Bisericii Sf. Mormânt din Ierusalim. „Era cea mai mare mănăstire din sud-estul Europei până în secolul XIX”, spune părintele protopop.

După secularizare, a devenit biserică de mir, deservind în prezent Parohia Mănăstirea Cașin I din Protopopiatul Onești.

Prezența îndelungată în zonă a mănăstirii încă se reflectă în obiceiurile oamenilor. „Au o rânduială moștenită de la monahi: parastasele în cimitir de Sf. Ioan, Sf. Nicolae și Sf. Maria se fac la ora 06:30-07:00 dimineața. Sunt sute de oameni care vin sa facă parastas”, povestește Părintele Protopop Ioan Bârgâoanu.

Aceasta este o reminiscență a vieții de mănăstire. La fel cum se face în Sfântul Munte, și la fosta mănăstire monahii făceau rugăciune de toată noaptea, iar dimineața se duceau în cimitir să facă pomenirea celor adormiți. „Credincioșii au păstrat această tradiție de trei secole și nu se poate schimba”, concluzionează părintele protopop.

Un sfânt iubit din tinerețe

„L-am descoperit pe Sf. Simeon Noul Teolog încă din Seminar. Așa a vrut Dumnezeu”, povestește Protopopul Ioan Bârgăoanu, care în copilărie, în timpul comunismului, a primit în dar Sfânta Scriptură de la tatăl său, Petre (mare cititor și iubitor al Patericului Egiptean).

Când era student teolog la Iași, și-a făcut curaj și i-a cerut Părintelui Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, să-i îndrume teza de licență. Tema: „Duhul Sfânt în viața creștinului după Sf. Simeon Noul Teolog”.

Preafericirea Sa i-a spus: „Dacă vei ajunge preot, să construiești o biserică în cinstea acestui sfânt, pentru că nu are”.

Părintele Ioan Bârgăoanu a făcut întocmai: în 11 iunie 2000 punea piatra de temelie la noua biserică a parohiei Buna Vestire – Mănăstirea Cașin II, la care urma să adauge un hram mai neobișnuit pentru o biserică de mir: „Sf. Simeon Noul Teolog”.

Biserica avea să fie sfințită în 24 mai 2015 de Părintele Arhiepiscop Ioachim al Romanului și Bacăului, care i-a avut alături pe Părintele Arhiepiscop Calinic al Argeșului și Muscelului și pe Părintele Episcop-vicar Timotei Prahoveanul, delegat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Pe parcursul construcției noii biserici, noul paroh a simțit ajutorul Sfântului Simeon Noul Teolog.

Sfinții lucrează prin oameni

Într-o noapte, un paracliser, Gheorghe Mihuț, om al rugăciunii și tăcut, a visat că Maica Domnului l-a trezit și l-a trimis să-i spună părintelui să nu facă altarul unde îl fixase deja pe proiect, ci cu șapte metri departe, unde era un prun care crescuse în trei tulpini îngemănate.

Maica Domnului era însoțită, spunea paracliserul, de câteva persoane la fel de înalte, două monahii și doi monahi.

Terenul cu prunul aparținea unui om care purta numele sfântului și care inițial nu a vrut să-l vândă parohiei.

Această decizie s-a schimbat după ce proprietarul s-a îmbolnăvit grav chiar pe 11 iunie, de sfințirea locului, și și-a revenit cu rugăciunile părintelui paroh după împărtășirea cu Sfintele Taine, simțind astfel lucrarea lui Dumnezeu în viața lui.

„După ce am cumpărat terenul de la domnul Ioan Simeon, care avea 87 ani, la nici 40 de zile, a plecat la Ceruri. Am simțit-o ca pe o minune a Sf. Simeon Noul Teolog”, mărturisește părintele protopop.

Alte coincidențe grăitoare: Cel mai scump potir al bisericii a fost oferit de o familie din Timișoara ce lucra în Italia și care poartă numele de Simeon. Au făcut o colectă împreună cu mai mulți creștini din diaspora; soția unuia din ctitori este născută în 12 martie, ziua de sărbătoare a Sfântului Simeon Noul Teolog în Calendarul Ortodox.

Astfel, Dumnezeu și sfântul ocrotitor al parohiei au lucrat prin oameni. „Este un sfânt al rugăciunii, al misticii, dar am simțit și ajutorul său practic la construirea acestei biserici. Însă târziu mi-am dat seama c[ tot ceea ce se lucra era prin rugile sale, deoarece toate mergeau ceas”, spune părintele.

„M-am oprit odată la marginea unui drum, când am primit 10 de tone de ciment de la Bicaz gratis și am plâns o oră de bucurie și de oboseală. Martor este Nicolae Salgean, care a spus: Părinte, noi avem mănăstiri și catedrale de ajutat, nu pe voi, din Bacău. Însă, de dimineață, mi-a zis cineva prin vis să ajut o biserică mică cu un Sfânt Simeon. Și iată, ai venit! De aceea te-am întrebat ce hram are biserica”.

Ajutorul nevăzut primit este explicabil, pentru că „Sfântul Simeon a reconstruit din temelii Mănăstirea Studion din Constantinopol și apoi Mănăstirea Sf. Mamant, unde a fost stareț, deci a fost și un harnic gospodar de la Har”, spune Părintele Ioan Bârgăoanu.

Planuri pentru Anul omagial 2022

În 24-25 noiembrie 2009, la Biserica „Sf. Simeon Noul Teolog” s-a desfășurat un simpozion dedicat misticii poetice a Sf. Simeon Noul Teolog, deoarece se împlineau o mie de ani de când acesta scrisese Imnele Iubirii Dumnezeiești.

Evenimentul s-a concretizat în volumul Teologia mistică poetică: Imnele iubirii dumnezeiești ale Sfântului Simeon Noul Teolog – 1000 de ani de la compunerea lor, apărut la Editura Basilica a Patriarhiei Române în 2012. Publicarea unei noi ediții este programată în calendarul de apariții al editurii din Anul omagial 2022.

Parohia va organiza anul aceasta, în 14-16 februarie, un nou simpozion, dedicat Anului omagial 2022 și cunoașterii lui Dumnezeu prin rugăciune.

Părintele protopop își propune să includă în tematică și alți sfinți care ne oferă modele de viețuire creștină, cum ar fi părinții propuși spre canonizare în 2025: Părintele Cleopa Ilie, Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Gherasim Iscu și alții.

Evenimentul se va desfășura în format hibrid, fizic și online, cu participare internațională. Lucrările prezentate vor putea fi publicate într-o nouă carte.

Un alt proiect de viitor este editarea unui album monografic despre Biserica „Sf. Simeon Noul Teolog” din comuna Mănăstirea Cașin.

„Voi scrie pe scurt cum am simțit eu că m-a ajutat acest sfânt și voi prezenta pictura bisericii, care este inedită. Este prima pictură cu viața Sf. Simeon Noul Teolog”, explică parohul parohiei Mănăstirea Cașin II.

Este prima biserică pictată de pictorul bisericesc Marian Hulașu, după ce a studiat icoane ale sfântului găsite la Mănăstirea Sf. Gherasim de la Iordan și în Sf. Munte Athos.

Rugăciunea care ne alungă teama

„Este un semn de lumină pe panoplia Bisericii Ortodoxe, pentru că acest sfânt aduce în actualitate una din rugăciunile cele mai rostite în spitale în timpul pandemiei de Covid – spun aceasta din experiența pe care o am ca duhovnic”, spune Protopopul de Onești.

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul! – rugăciune care se spune în fața morții, în fața doctorului, în fața fricii.”

„În acest an omagial, la o mie de ani de la plecarea la Domnul a Sf. Simeon Noul Teolog, ni se oferă cel mai bun prilej de a aminti că Rugăciunea Inimii, sau Rugăciunea lui Iisus, este invocarea adâncă a Duhului Sfânt și o pregustare simțită a harului lui Dumnezeu pentru cel care o practică”, încheie Părintele Protopop Ioan Bârgăoanu.

„Îndemnul meu este de a rămâne aproape de duhovnicii noștri și de a rămâne fideli față de Biserica lui Hristos.”

