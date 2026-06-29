PS Paisie Sinaitul: Sf. Ap. Petru și Pavel ne arată că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care schimbă oamenii și astăzi

„Sfinții Apostoli Petru și Pavel ne arată că Evanghelia nu este o amintire a trecutului, ci puterea lui Dumnezeu care schimbă oameni și astăzi”, a spus Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul luni la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat că Dumnezeu nu i-a ales pe cei doi mari Apostoli pentru că nu aveau slăbiciuni.

„Dumnezeu nu a ales oameni fără slăbiciuni, ci oameni care au avut curajul să-și învingă slăbiciunile, care s-au luptat cu defectele, cu limitele lor, dar care s-au lăsat desăvârșiți de harul lui Dumnezeu”.

„Sfântul Apostol Petru ne învață că omul nu este definit de momentul căderii sale, ci de întoarcerea lui către Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne învață că trecutul unui om nu este mai puternic decât chemarea lui Dumnezeu. Acestea sunt unele dintre cele mai mari învățături pentru omul contemporan”.

Viața Sfinților Apostoli Petru și Pavel demonstrează că Dumnezeu vede mai mult decât greșelile oamenilor, vede devenirea lor: „El nu încetează să ne cheme, să ne ridice și să ne vindece”.

Preasfinția Sa a explicat că sărbătoarea de astăzi este una care prezintă doi oameni care au fost chemați din locuri diferite, au avut temperamente diferite și parcursuri de viață diferite, dar care au ajuns la aceeași măsură a iubirii față de Mântuitorul Hristos.

Sfântul Apostol Petru

Unul dintre cei doi apostoli sărbătoriți astăzi provenea din lumea simplă, a celor care erau obișnuiți cu osteneala și cu neprevăzutul.

„Sfintele Evanghelii nu ni-l prezintă pe Petru ca pe un om fără slăbiciuni. Dimpotrivă, Evanghelia ne arată firea lui omenească: curajos și temător, hotărât și schimbător, plin de râvnă, dar uneori lipsit de discernământ. Petru este cel care, văzându-L pe Domnul mergând pe mare, pășește și el cu îndrăzneală peste valuri, dar începe să se scufunde atunci când se îndoiește în inima sa și privește mai mult furtuna decât pe Hristos”.

Sfântul Apostol Petru este cel care s-a lepădat de Mântuitorul Iisus Hristos în noaptea răstignirii.

„După Înviere, Hristos-Domnul nu îl abandonează pe Petru, ci îl reintegrează între apostoli, îi vindecă rana lepădării prin iubire milostivă. Întrebarea Mântuitorului: Simone, fiul lui Iona, Mă iubești? (Ioan 21, 17) nu este o mustrare, ci o vindecare. Iisus nu caută o simplă declarație, ci vindecă inima unui om care a cunoscut durerea propriei sale neputințe”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a spus că Sfântul Apostol Petru reprezintă pentru noi icoana pocăinței adevărate: „El ne arată că omul nu este pierdut atunci când cade, dacă se întoarce cu sinceritate, cu pocăință către Dumnezeu”.

„Sfântul Apostol Petru ne arată lucrarea vindecătoare a harului lui Dumnezeu în omul care cade, dar care plânge cu lacrimi de pocăință și apoi se ridică. El ne arată că nu este atât de important faptul de a nu cădea, cât este de important faptul de a nu rămâne căzuți”.

Sfântul Apostol Pavel

Un drum cu totul diferit a fost urmat de Sfântul Apostol Pavel, care este exemplul omului educat al lumii antice, cunoscător al Legii, al culturii vremii sale, cetățean roman și călător prin cetățile imperiului.

„Era un om cu o puternică personalitate și cu o mare râvnă. Dar râvna lui, înainte de întâlnirea cu Hristos, era îndreptată greșit. Pe drumul Damascului, pe când mergea să prigonească Biserica, L-a întâlnit pe Hristos Cel viu. Lumina dumnezeiască l-a oprit, iar glasul Domnului l-a întrebat: Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești? (Fapte 9, 4)”.

Din acel moment, prigonitorul Saul a devenit Apostolul Pavel și a început o viață nouă: „Cel care se ridicase împotriva Evangheliei devine cel mai mare vestitor al ei. Cel care prigonea Biserica Lui Hristos devine apostolul care o răspândește până la marginile lumii cunoscute”.

Întâlnirea cu Mântuitorul Iisus Hristos a fost marcantă pentru Sfântul Apostol Pavel, fiind mai puternică decât orice teamă.

„Nimic nu îl mai oprește: nici drumurile grele, nici primejdiile, nici prigoana, nici suferințele. De aceea poate spune cu atâta putere: Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine (Galateni 2, 20)”.

La finalul predicii, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a concluzionat că sărbătoarea de astăzi ne cheamă și pe noi la mărturisire: „Sfinții Apostoli Petru și Pavel nu au păstrat pentru ei bucuria întâlnirii cu Hristos. Ei au devenit vestitori ai iubirii lui Dumnezeu pentru oameni”.

Mai multe fotografii de la slujbă vor fi disponibile în secțiunea foto.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene