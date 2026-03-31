Federația Filantropia își continuă misiunea socială: Ajutor pentru 100 de vârstnici din jud. Buzău

Federația Filantropia a Patriarhiei Române a desfășurat luni o nouă acțiune social-filantropică în județul Buzău, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”.

Un număr de 100 de persoane vârstnice din mai multe localități beneficiază de consultații oftalmologice gratuite și vor primi ochelari, în funcție de necesitățile identificate.

Prima etapă a avut loc în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Padina, unde 50 de vârstnici, din comunitate și din satele învecinate, au fost consultați de specialiști.

Părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul social-filantropic și președintele Federației Filantropia, a subliniat că inițiativa urmărește sprijinirea persoanelor vulnerabile.

„Încercăm să ajutăm bătrânii oferindu-le consult gratuit, dar și ochelari. Persoanele în vârstă, fără venituri, nu își permit aceste servicii, iar noi venim în sprijinul lor”, a declarat părintele consilier pentru Trinitas TV.

Sprijin pentru bătrânii din jud. Buzău

Părintele Ionuț Constantin, consilier eparhial la Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, a precizat că această campanie continuă și în alte localități din județ.

„În total, aproximativ 100 de beneficiari vor primi consultații. După Padina și Pogoanele, acțiunea va continua în Gherăseni, unde alți 50 de vârstnici vor beneficia de sprijin”.

Părintele paroh Laurențiu Nicolae Cristea a evidențiat impactul acțiunii în comunitate: „Foarte mulți dintre credincioși nu își permiteau un astfel de consult sau ochelarii necesari. Bucuria lor a fost mare, mai ales în această perioadă”.

Acțiunea a fost realizată în colaborare cu Fundația „Sfântul Sava de la Buzău” și cu Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” va continua și în alte parohii, inclusiv în Arhiepiscopia Bucureștilor, oferind sprijin persoanelor vârstnice aflate în dificultate.

Foto credit: Trinitas TV / Mar 30, 2026