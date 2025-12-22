Centrul de sprijin pentru femei însărcinate și familii al Arhiepiscopiei Râmnicului a distribuit 1.000 de pachete de Crăciun

Centrul de Consiliere și Informare „Doamna Maria Brâncoveanu” al Arhiepiscopiei Râmnicului, care sprijină femeile însărcinate și familiile în dificultate, a distribuit luna aceasta 1.000 de pachete cu daruri pentru copiii care nu au șansa unei copilării lipsite de griji.

Acțiunea social-filantropică a fost derulată în perioada 5-19 decembrie, în colaborare cu Școala Gimnazială „Take Ionescu” din Râmnicu Vâlcea, iar beneficiarii, copii proveniți din medii defavorizate, au primit alimente, cărți de povești, dulciuri, jucării, obiecte vestimentare și încălțăminte.

„Nădăjduim ca bucuria Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului să își afle loc și în sufletul acestor copii minunați, aflați sub povara greutăților de la o vârstă atât de fragedă, fie din neputința singurătății, fie din lipsa celor necesare pentru un trai decent, dar care au multă lumină pe chip și credință în ajutorul lui Dumnezeu”, a declarat Viorica Adriana Iancu, Consilier la Sectorul Social-filantropic al Arhiepiscopiei Râmnicului.

„Am plecat încărcați cu emoție și bucurie, având mulțumirea că, prin implicarea Bisericii, multe persoane aflate în situații dificile găsesc alinare și sprijin.”

Consilierul eparhial le-a mulțumit pentru implicare elevilor și cadrelor didactice de la Școala Gimnazială „Take Ionescu”.

Această colaborare dintre Biserică și Școală în susținerea copiilor și a familiilor aflate în dificultate oferă nu doar ajutor material, ci și sprijin moral și sufletesc, transmite reprezentanta eparhiei.

Proiectul social-filantropic al eparhiei, intitulat „Milostenie creștină în suflet de copil!”, a ajuns anul acesta la a patra ediție. Are ca obiectiv sprijinirea copiilor vulnerabili și cultivarea spiritului de responsabilitate și implicare creștină în comunitatea locală.

Despre centru

Centrul de Consiliere și Informare „Doamna Maria Brâncoveanu” funcționează în curtea Paraclisului Arhiepiscopal Bunavestire din Râmnicu Vâlcea și își propune să sprijine mamele în criză de sarcină și familiile numeroase. A fost inaugurat în 2021.

Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu și Doamna Maria Brâncoveanu, soția sa, au avut împreună 11 copii. Poetul Ioan Alexandru și Părintele Nicolae Tănase l-au ales pe domnitor, în 1990, ca ocrotitor spiritual al mișcării pe care au fondat-o, „Salvăm vieți – Pro Vita Brâncoveanu”.

Contact

Centrul de Consiliere și Informare „Doamna Maria Brâncoveanu”

Paraclisul Arhiepiscopal Bunavestire

Scuarul Mircea cel Bătrân nr. 1, Râmnicu Vâlcea

Tel.: 0734207681

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului

