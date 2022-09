Facultatea de Teologie din Arad și UNESCO: Simpozion despre rolul mănăstirilor în crearea învățământului teologic românesc

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad se desfășoară luni și marți simpozionul internațional „Artă, teologie și civilizație în spațiile monastice române. De la școlile mănăstirești la școlile teologice”, organizat în parteneriat cu UNESCO și Federația Europeană a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO (FEACU).

Au adresat scurte cuvinte de bun venit Înalpreasfințitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul românilor din Ungaria, dr. Ramona Lile, Rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad și părintele profesor Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.

Un cuvânt de binecuvântare de la distanță a transmis și Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Kyrenia, Biserica Autocefală din Cipru, folosind mijloacele de comunicare online.

Arhiepiscopul Aradului a subliniat rolul centrului eparhial și al mănăstirilor și bisericilor în formarea preoților și învățătorilor, care la rândul lor au contribuit la consolidarea conștiinței de neam a românilor.

Totul sub purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu care ne-a învățat și ne-a vegheat pentru a fi și a rămâne în comuniune frățească cu toți locuitorii continentului și ai lumii, a adăugat ierarhul.

Deschiderea a mai cuprins scurte alocuțiuni ale autorităților publice, ale reprezentanților instituțiilor cultural-academice și un cuvânt al europarlamentarului Gheorghe Falcă.

Au primit medalii aniversare „200 de ani de Teologie Ortodoxă din Arad” dr. Daniela Popescu, Președinta Federației Europene a Asociațiilor și Cluburilor pentru UNESCO (FEACU), și Europarlamentarul Gheorghe Falcă. Totodată, dr. Daniela Popescu a oferit Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” Diploma de Onoare din partea FEACU.

În a doua parte a ceremoniei inaugurale, dr. Daniela Popescu a prezentat comunicarea „Idei actuale de formare a personalității umane în școala creștină”.

Momentul a fost urmat de lansarea volumului aniversar „Anniversary: 75th Anniversary of UNESCO; 65th Years of Romania in UNESCO; 40th Years of WFUCA; 20th Years of EFUCA”, carte prezentată de Părintele Decan Cristinel Ioja.

Manifestarea a continuat cu prezentări susținute fizic și online de participanți din 12 țări. Prima zi a simpozionului s-a încheiat cu o vizită la Mănăstirea Hodoș Bodrog. În a doua zi de simpozion, lucrările vor continua la Mănăstirea Arad Gai.

Evenimentul face parte din seria de manifestări „Bicentenarul Teologiei Arădene”.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews