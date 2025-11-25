Expoziția „Cărările Regale ale Transilvaniei” se deschide la Sighișoara

Expoziția de fotografie „Cărările Regale ale Transilvaniei” se va deschide, vineri, la Centrul de Artă Medievală „Medievalis”, din Sighișoara, informează un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, evenimentul este organizat de către Casa de Cultură a Studenților din București, în parteneriat cu Societatea Cultural Artistică de Tineret „Concret” din București și Fundația „Mihai Eminescu Trust” din Sighișoara.

În cadrul expoziției vor fi expuse lucrări din volumul „Cărările Regale ale Transilvaniei”, realizat sub înaltul patronaj al Președinției României, „în semn de înaltă prețuire a dragostei și atașamentului Majestății Sale, Charles al III-lea, Rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord, față de România”, de către echipa Romania Student Tour a Casei de Cultură a Studenților București, precizează sursa citată.

Fotografii și testimoniale

Volumul „Cărările regale ale Transilvaniei” a fost lansat la București pe 14 iunie 2025, cu prilejul Zilei Oficiale a Regelui Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (King’s Birthday).

A fost prezentat apoi publicului la Londra, pe 14 noiembrie 2025, de Ziua de Naștere a M.S. Charles al III-lea.

Cartea reunește numeroase fotografii realizate de membrii echipei „România Student Tour” (premiați ai concursului „Fotogeografica”, mentori și fotografi consacrați) în locuri legate de vizitele făcute de Majestatea Sa în România.

Volumul include și o serie de testimoniale despre țara noastră, aparținând Majestății Sale, adunate de la prima sa vizită până în prezent.

Foto credit: Romania Student Tour

