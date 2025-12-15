Evlavie și bucurie pentru comunitatea din Panciova, Serbia: au fost aduse moaștele Sfântului Nectarie

Racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, aflată spre închinare la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, a fost adusă în procesiune la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din orașul Panciova, Republica Serbia, informează Episcopia Daciei Felix.

Credincioșii, români și sârbi deopotrivă, au întâmpinat sfintele moaște cu evlavie și bucurie, acest eveniment constituindu-se un moment important pentru comunitatea locală, după cum a menționat Protos. Andrei Stancu, Eclesiarhul Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Vârșeț.

„Avem o mare binecuvântare și bucurie la noi, în Catedrala Episcopală din Vârșeț, dar astăzi, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, părintele spiritual al tuturor românilor din Republica Serbia, racla în care se află cinstitele odoare a poposit în mijlocul comunității dumneavoastră”.

„Ne-am bucurat să vedem evlavia credincioșilor, atât români, cât și sârbi, față de Sfântul Ierarh Nectarie și avem certitudinea că Sfântul nostru ocrotitor va răspunde rugăciunilor pe care le-ați înălțat în această seară împreună cu noi”, a explicat părintele protosinghel.

Program misionar al Episcopiei Daciei Felix

Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie la Panciova face parte dintr-un amplu program pastoral și misionar al Episcopiei Daciei Felix, prin care racla ce păstrează un fragment din sfintele sale moaște este purtată, pe rând, în parohiile eparhiei.

Potrivit Episcopiei Daciei Felix, această inițiativă are ca scop întărirea vieții duhovnicești a credincioșilor, aprofundarea trăirii liturgice și oferirea prilejului de închinare tuturor celor care doresc să primească ajutorul, mângâierea și binecuvântarea Sfântului Ierarh Nectarie.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix

