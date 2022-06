Eroii asigură continuitatea neamului: PS Ieronim a participat la ceremonia de la Mormântul Ostașului Necunoscut

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul a participat miercuri la ceremonia comemorativă organizată în Capitală, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. Este sărbătoarea Înălțării Domnului, dar și „o zi de înălțare sufletească” în rugăciune pentru eroii care au asigurat existența neîntreruptă a țării și poporului, a spus Episcopul-vicar patriarhal.

La eveniment au mai participat Președintele României, Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă, Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, Președintele Senatului, Florin Cîţu, Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, Ministrul de Interne, Lucian Bode, Ministrul Apărării din Turcia, Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, preoți militari.

Slujba de pomenire a fost oficiată de preotul militar Florin Vlădoiu, șeful Secției Asistență Religioasă din Statul Major General al Armatei Române.

„Vom constata că fiecare din neamul nostru am ajuns în prezent printr-o succesiune neîntreruptă. Dacă această succesiune s-ar fi întrerupt undeva, nu am fi existat. Așa și această țară. Dacă nu ar fi avut acești oameni militari devotați, iubitori de neam până la sacrificiu, care să își dea viața pentru idealurile noastre, nu am fi fost astăzi o țară independentă, liberă și cu aspirații din cele mai frumoase”, a declarat Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul pentru Trinitas TV după ceremonie.

„Se împlinește o datorie de mare onoare: aceea de a nu-i uita. Biserica este prin excelență aceea care poartă amintirea tuturor. Și noi în această zi pomenim eroii”, a adăugat ierarhul.

„Îi pomenim și noi la sfintele biserici, la slujba propriu-zisă de parastas pe care o facem pentru iertarea păcatelor lor, pentru ca, pe lângă gloria pământească, Mântuitorul să le dăruiască și gloria cerească, pentru că, prin sacrificiul lor suprem, s-au acoperit de glorie pe pământ”, a mai precizat Preasfinția Sa.

„Ne rugăm lui Dumnezeu ca să-i așeze între sfinții Săi din ceruri”, a încheiat Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul.

Joi, la ora 12:00, toate clopotele din Patriarhia Română au sunat în memoria eroilor.

Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul „Înălţării Domnului” a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită ulterior prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată sărbătoare națională bisericească.

Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews