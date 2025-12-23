Episcopul Timotei: Îl primim pe Hristos prin pocăință, spovedanie și împărtășire, iar atunci devenim purtători de Hristos

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a spus că înțelesul Evangheliei citite în Duminica dinaintea Nașterii Domnului este acela că Hristos a venit pentru toți oamenii, dar depinde de fiecare persoană să-L primească în viața sa.

La finalul Sfintei Liturghii oficiate, duminică, în Parohia „Sfânta Muceniță Cecilia” din Lloret de Mar, Spania, Episcopul Timotei a afirmat că fiecare este chemat să-L primească pe Hristos prin pocăință, spovedanie și Euharistie.

„Prin Avraam și David, dar și prin femei străine de neamul lui Israel, Evanghelia ne arată că Hristos vine pentru fiecare om, fără deosebire. Fiul lui Dumnezeu Se face om din iubire, ca să ne ridice din neascultare și să ne învețe să facem voia Tatălui. Deși spunem Facă-se voia Ta, de multe ori alegem voia noastră. De aceea, suntem chemați să-L lăsăm pe Hristos să trăiască în noi, așa cum mărturisea Sfântul Apostol Pavel: Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine”.

„Îl primim pe Hristos prin pocăință, spovedanie și împărtășire, iar atunci devenim purtători de Hristos. Așa înțelegem și Evanghelia de astăzi: Dumnezeu intră în casa și în viața fiecăruia dintre noi, pentru ca noi să-L ducem mai departe, prin credință și iubire”, a accentuat ierarhul.

Duminică s-au împlinit zece ani de slujire ai părintelui Narcis Șerbănescu în această comunitate, ocazie cu care PS Timotei l-a hirotesit sachelar.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei

