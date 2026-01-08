Episcopul Daciei Felix: Domnul Iisus Hristos nu întâmplător vine la Iordan, vine ca să sfințească firea umană

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a subliniat marți că „Domnul Iisus Hristos nu întâmplător vine la Iordan, vine ca să sfințească firea umană”.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie și slujba de Sfințire mare a apei la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din orașul Vârșeț, Republica Serbia.

Descoperirea Preasfintei Treimi

Preasfințitul Părinte Ieronim a explicat că râul Iordan este locul descoperirii Preasfintei Treimi: „Această sărbătoare reprezintă punctul culminant al teofaniilor din istoria mântuirii, deoarece la Botezul Mântuitorului Iisus Hristos în apele Iordanului se descoperă în mod deplin întreaga Sfântă Treime”.

Totodată, Preasfinția Sa a evidențiat semnificația venirii Mântuitorului la râul Iordan. Ierarhul a arătat că acest act marchează începutul activității publice a lui Hristos.

„Pentru frații noștri sărbi din Voivodina și din împrejurimi, din Serbia, ei vor începe Ajunul, iar mâine vor avea Crăciunul. Este în același duh al Arătării lui Dumnezeu, care mai întâi s-a arătat ca prunc, iar acum se arată ca om desăvârșit”, a spus Episcopul Daciei Felix.

Botezul spre iertarea păcatelor

Preasfințitul Părinte Ieronim a subliniat rolul Sfântului Ioan Botezătorul și al lucrării săvârșite de el: „Botezul lui Ioan Botezătorul, care era pe de o parte căință și recunoașterea păcatelor, era ceva și mai mult, anume îndepărtarea de păcat”.

În acest context, ierarhul a amintit despre importanța Tainei Botezului: „Toți devenim fii ai Părintelui Ceresc prin har, prin Botezul creștin, care este poarta de intrare în Împărăția lui Dumnezeu”.

„De aceea și cel care se botează va fi deschis unei lucrări fără de limite a harului dumnezeiesc pentru a se îmbunătăți sufletește, a căpăta cât mai multe din darurile care sunt folositoare lui și celor din jurul lui”.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix