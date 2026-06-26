„Rădăcini și aripi” în Episcopia Caransebeșului: Noile tabere în comunitate pun accentul pe valorile familiei

Parohia Moniom din județul Caraș-Severin a inaugurat joi o nouă serie de tabere organizate în comunitate. Sub genericul „Rădăcini și aripi”, ele se desfășoară anul acesta în cadrul programului „Împreună pentru copiii noștri” al Episcopiei Caransebeșului.

Pentru Parohia Moniom, care a făcut pionierat în domeniu, este și un moment aniversar: se împlinesc 10 ani de la prima tabără organizată în comunitate.

În perioada 25-28 iunie, aproximativ 50 de copii participă la activități educative, distractive și de formare.

Taberele continuă până în 24 iulie 2026 în șase comunități din Episcopia Caransebeșului, reunind peste 260 de copii, alături de părinții lor.

Echipa de management și coordonare a taberelor este formată din 35 de voluntari membri ai Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte.

Schimbare de concept: accent pe valorile familiei

Ediția din acest an aduce schimbări importante atât la nivel de concept, cât și în ceea ce privește activitățile propuse copiilor. Noua identitate a proiectului se încadrează în tematica Anului omagial al pastorației familiei creștine, fiind centrată pe familie și pe rolul părinților în formarea copiilor. Astfel, organizatorii își propun să transmită un mesaj puternic despre valorile care îi ajută pe copii să se dezvolte armonios.

„Rădăcini și aripi, în contextul proiectului nostru, este mai mult decât o nouă identitate a programului de tabere în comunitate derulat de Episcopia Caransebeșului și mai mult decât un program destinat familiilor creștine din eparhia noastră”, transmite, pentru Basilica.ro, Părintele Mihai Ciucur, inspector coordonator la Departamentul pentru cateheză și activități cu tineretul al Sectorului Cultural, Învățământ și Relații Mass-Media al episcopiei.

„Este o invitație deschisă către toți părinții de a se alătura nouă în această misiune sfântă de creștere și formare pe principii sănătoase a copiilor noștri.”

„Este, totodată, un îndemn adresat tuturor celor implicați în educația copiilor, dar în primul rând familiei, de a construi rădăcini puternice și aripi sănătoase copiilor, având la bază Evanghelia și învățătura de credință a Bisericii”, adaugă părintele inspector.

Programul „Împreună pentru copiii noștri” va continua în august cu o tabără pentru familii.

Taberele organizate în Episcopia Caransebeșului – intitulate în trecut „Tabăra din Inima Satului”, au devenit un model de bună practică și pentru eparhiile vecine din cuprinsul Mitropoliei Olteniei.

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Împreună pentru copiii noștri