Episcopul de Bălți a marcat 108 ani de la unirea Basarabiei cu România printr-un Te Deum

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a oficiat marți o slujbă de Te Deum pentru a marca împlinirea a 108 ani de la momentul în care Zemstva din Bălți a votat pentru Unirea cu România. Acesta a fost începutul procesului care a dus la Unirea Basarabiei cu țara.

PS Antonie a mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Basarabiei în 1918 și a subliniat importanța momentului pentru procesul de reîntregire națională.

De asemenea, ierarhul a îndemnat la rugăciune pentru unitatea poporului român.

După slujba de Te Deum, Episcopul de Bălți a depus flori la statuia Sfântului Ștefan cel Mare din centrul orașului.

Acum 108 ani, Zemstva de la Bălți, un fel de consiliu de autoguvernare locală, a aprobat, în unanimitate de voturi rezoluția de unire a ținutului cu România.

Pe 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Țării a adoptat actul Unirii Basarabiei cu Regatul României.

Foto credit: Episcopia de Bălți

