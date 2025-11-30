Emoție la 10.000 de metri: Un jandarm a interpretat Imnul de stat la vioară pentru a marca Ziua Națională a României

Jandarmeria Română a ales un mod cu totul inedit și emoționant de a marca Ziua Națională a României, oferind un moment de neuitat pasagerilor unui zbor TAROM.

Duminică, la bordul unei aeronave a companiei aeriene naționale, la o altitudine de peste 10.000 de metri, un jandarm a interpretat la vioară Imnul Național, „Deșteaptă-te, române!”.

Momentul a fost făcut public de instituție prin intermediul imaginilor postate pe rețelele de socializare, devenind viral foarte rapid.

Ziua Națională a României este sărbătorită în fiecare an pe 1 Decembrie și marchează un moment crucial în istoria țării: Marea Unire de la 1918.

La această dată, Adunarea Națională de la Alba Iulia a adoptat rezoluția de unire necondiționată a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul României, finalizând astfel procesul de constituire a statului național unitar român.

Biserica marchează Ziua Națională a României prin slujbe de Te Deum oficiate în fiecare lăcaș din Patriarhia Română.

Foto credit: Jandarmeria Română / Facebook

