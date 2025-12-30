Elevii Seminarului Teologic din Râmnicu Vâlcea au oferit daruri persoanelor private de libertate

Elevii Seminarului Teologic Ortodox din Râmnicu Vâlcea au oferit daruri persoanelor private de libertate de la Penitenciarul Mioveni, Argeș.

Inițiativa a fost organizată prin Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Râmnicului. Peste 150 de persoane private de libertate din penitenciar au beneficiat de pachete din partea voluntarilor.

Viorica-Adriana Iancu, consilier social al Arhiepiscopiei Râmnicului, a subliniat semnificația acestui act și a punctat că misiunea Bisericii este de a fi alături de toți oamenii.

„Urmând îndemnul Mântuitorului Hristos de a-i cerceta și pe cei din temnițe (Matei 25:36), revenim de fiecare dată, cu gândul de a le arăta acestora că nu sunt singuri și că în Biserica lui Dumnezeu toți suntem frați și surori”.

Părintele Cosmin Dinu, slujitor la capela penitenciarului, a evidențiat importanța acestor momente pentru persoanele private de libertate.

„Indiferent de motivele pentru care unele persoane se află separate de familiile lor, colectivitatea încă le acordă bunăvoința unei șanse la reintegrare”.

Activitatea a avut loc în data de 22 decembrie. Echipa de voluntari a Seminarului Teologic Ortodox din Râmnicu Vâlcea a fost coordonată de Ionuț-Aurelian Glonț.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului