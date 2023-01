Elevii Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” au depus o ghirlandă de flori pe umerii statuii lui Eminescu

Inspirați de exemplul lui Geo Bogza și al scriitorilor din anii 1980, elevii Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din Capitală au depus vineri o ghirlandă de garoafe roșii pe umerii statuii lui Eminescu din fața Ateneului Român. Ana Blandiana li s-a alăturat.

Poeta a fost unul dintre inițiatorii acestui gest simbolic, pe care îl făcea anual împreună cu Geo Bogza și alți scriitori.

Gestul a fost făcut cu prilejul Zilei Naționale a Culturii, marcată anual în data de 15 ianuarie în semn de omagiu pentru Poetul Național Mihai Eminescu.

Lângă statuia lui Eminescu, Ana Blandiana le-a vorbit elevilor despre semnificația acestui gest, care devenise o formă de rezistență prin cultură în anii de final ai comunismului.

Elevii au cântat apoi imnul liceului, care are versurile poeziei Rugăciune de Mihai Eminescu, apoi au vizitat Ateneul Român împreună cu poeta.

„Simt că există o speranță, din moment ce există o [astfel de] școală”, a spus Ana Blandiana. „Nu ai cum să mergi spre viitor dacă nu înțelegi ce a fost în trecut – cu atât mai mult cu cât, în cazul nostru, între trecut și viitor este o mare ruptură. A lega epocile între ele, a continua tradiția culturală este absolut esențial.”

Directoarea liceului, prof. dr. Monica Șerbănescu (foto jos, dreapta), a povestit pentru Trinitas TV cum s-a gândit, împreună cu elevii, să reînnoade tradiția acestui gest.

„Citind Fals tratat de manipulare cu copiii la clasă, am descoperit acest fragment în care doamna Ana Blandiana rememora drumul parcurs de scriitorii conduși de Geo Bogza și ne-a impresionat teribil acea manifestare mută a unei disidențe despre care pe vremea aceea nu se prea știa, a spus directoarea.

„Am convenit cu copiii să încercăm și noi. În primul an, în 2015, am venit cu prima clasă și cu câțiva reprezentanți din alte clase. Pe atunci eram Școala «Anastasia Popescu», între timp, am devenit liceu, așa că anul acesta am venit aici și cu liceeni, și cu elevi de clasele a cincea.”

Ana Blandiana, care a fost în mai multe rânduri alături de copiii liceului bucureștean în acțiunea de depunere a ghirlandei, le-a spus că acțiunea lor „este un nod de cultură și că ei sunt acum în miezul acestei continuități”, a mai spus directoarea liceului. „I-a îndemnat să citească, ceea ce este minunat și cu siguranță ziua de azi le va rămâne în inimă.”

Prima săptămână din ianuarie la liceul ortodox bucureștean a fost dedicată culturii și Poetului Național. Elevii au pictat și au ascultat muzică, printre altele, a mai precizat prof. dr. Monica Șerbănescu.

În fiecare an, de Ziua Culturii Naționale sau în preajma acesteia, elevii Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din Capitală depun o ghirlandă de garoafe roșii pe umerii statuii lui Mihai Eminescu din fața Ateneului Român.

