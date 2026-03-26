Elevul din Târgu Jiu internat în spital a susținut o nouă probă la informatică

Elevul din Târgu Jiu care a susținut luni o probă la Olimpiada Națională de Informatică din spital a participat miercuri la o nouă probă: selecția lotului național de juniori la informatică.

Potrivit Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu, Darius Andrei Tănăsoiu, elev la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu, a reușit să se califice la barajul pentru selecția lotului național de juniori la informatică.

Reușita tânărului este cu atât mai meritorie, deoarece elevul fusese operat sâmbătă, de urgență, de peritonită.

„Elevul se află internat și în prezent în Secția Chirurgie Generală I, acolo unde a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență în cursul zilei de sâmbătă. Fiind încă pacient al SJU Târgu Jiu, Darius a susținut astăzi și proba pentru selecția lotului național de juniori la informatică tot de pe patul de spital”.

„Atât medicul care l-a operat, cât și personalul medical al Secției Chirurgie I l-au felicitat pe Darius pentru rezultatele obținute și determinarea de care a dat dovadă”, a declarat, agenției Agerpres, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.

Pentru a-i permite participarea, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj, conducerea colegiului și reprezentanți ai spitalului au colaborat pentru a asigura condițiile necesare în salon, inclusiv supravegherea video și prezența unei comisii la fiecare probă, a adăugat sursa citată.

Foto credit: Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu / Facebook

