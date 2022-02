Dumnezeu mi-a schimbat patima lăcomiei în virtute. Sunt lacom de Hristos: George Becali la Trinitas TV

George Becali a fost invitatul Trinitas TV la emisiunea „Valoarea Faptei”, difuzată sâmbătă, 5 februarie 2022. În cadrul emisiunii, el a făcut mai multe mărturisiri despre modul în care percepe și trăiește credința ortodoxă.

Vorbind despre dragoste, el a mărturisit că este lacom: „Eu vreau maximum”.

„Eu am fost lacom în viața mea. Și mi-a schimbat Dumnezeu patima de lăcomie și a băgat Dumnezeu patima mea în slujba lui Hristos. Adică cum? Acum am devenit lacom de Hristos. Pentru că am fost lacom în viață, acum sunt lacom de Hristos”.

„Ce înseamnă lacom de Hristos? Eu vreau lângă Tronul lui Dumnezeu”, a detaliat George Becali amintind valoarea omului și citând din Psalmul 81: „Că zice la Psaltire: ‹Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt›”.

„Nici îngerilor nu le-a dat ce ne-a dat nouă. Noi suntem mai valoroși ca tot universul, un singur suflet. Și atunci, dacă m-a făcut Dumnezeu și îmi dă posibilitatea să să mă îndumnezeiesc, eu asta vreau”, a declarat George Becali la Televiziunea Patriarhiei Române.

„Sunt păcătos. Acuma sunt la zero. Lumea zice ‹Nu, că e credincios Becali›. Ce credincios? Sunt zero, mă! Pe cât avansezi în credință, pe atât îți dai seama că ești zero. Știi de ce? Pentru că eu vreau să mă sfințesc și să fiu lângă Tronul lui Hristos. Eu vreau să fiu frate cu Hristos și să mă înfieze Dumnezeu. Că se poate asta (…) Prin milostenie și prin dragoste. Și asta încerc. Să vină Hristos în inima mea și să stea El și ce fac să nu mai fac nimic eu, să facă El toate”.

George Becali a vorbit la Trinitas TV despre chinurile familiei sale și despre înclinația pe care o avea de mic spre a fi milostiv. El a subliniat că milostenia este „maica dragostei” și că odată ce a primit această harismă este dator să o lucreze. „Milostenia e negoț. Cu milostenia cumperi cerul”.

Răspunsurile lui George Becali pentru realizatoarea emisiunii, Iuliana Lazăr, au fost presărate cu citate din Sfinții Părinți și din Biblie. „Pe Sfântul Ioan Gură de Aur îl citesc cel mai mult”, a mărturisit invitatul.

George Becali a declarat la final: „Eu doar am vrut să spun ce am citit și ce am trăit”. Emisiunea este disponibilă integral pe contul de YouTube Trinitas TV:



Sursă foto: Trinitas TV