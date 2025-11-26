Documentarul Trinitas TV despre Sfântul Arsenie de la Prislop, proiectat în premieră la Sibiu cu sala plină

Documentarul realizat de Trinitas TV despre Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop a avut marți premiera la Sibiu.

Sala cinematografului a fost plină. Din acest motiv organizatorii au anunțat imediat o a doua vizionare, găzduită la Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”.

Regizorul filmului, Mara Ionescu, a subliniat dificultatea abordării unei personalități atât de profunde.

„Mi-a fost foarte greu și a fost foarte provocator să mă apropii de o personalitate atât de complexă, imposibil de pătruns. M-a impresionat smerenia cu care a ales să rămână alături de oameni”.

„Nu a avut nevoie de notorietate, de glorie, de absolut nimic”, a adăugat Mara Ionescu.

George Enache, profesor la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a remarcat impactul documentarului asupra publicului: „Felicit echipa care a făcut un film care ne-a ţinut legaţi de ecran timp de o oră şi jumătate. A reuşit să creioneze această efigie a unei personalităţi care iese din tipare”.

Proclamarea locală a Sfântului Cuvios Arsenie va avea loc vineri la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara.

Zilele Șaguniene

Proiecțiile din cadrul Zilelor Șaguniene continuă miercuri cu documentarul Trinitas TV dedicat Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, în regia Simonei Iordache.

Zilele Șaguniene se desfășoară în perioada 24 noiembrie-5 decembrie. Pentru programul complet al evenimentelor, vezi aici.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu