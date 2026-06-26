Masterul Pastorație și viață liturgică: Examen de disertație la Extensia de la Chișinău a Facultății de Teologie din București

Absolvenții Masterului Pastorație și viață liturgică oferit de Extensia de la Chișinău a Facultății de Teologie din București au susținut joi lucrarea de disertație în prezența Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, care predă în cadrul programului și a coordonat o parte din lucrări.

Examenul s-a desfășurat la sediul din Chișinău al Universității de Stat din Moldova, unde cei 66 de absolvenți au fost evaluați de o comisie formată din: pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu – președinte; pr. prof. univ. dr. Mihail-Simion Săsăujan; pr. lect. univ. dr. Alexandru-Atanase Barna și pr. lect. univ. dr. Silviu Tudose – secretarul comisiei.

Lucrările absolvenților au reflectat diversitatea provocărilor culturale, misionare și pastorale pentru credincioșii și teologii din Basarabia, transmite pr. lect. univ. dr. Alexandru-Atanase Barna.

„Vă felicităm pentru faptul că ați ajuns la acest moment, care reprezintă pentru dumneavoastră un punct de referință în pregătirea dumneavoastră teologică, dar și o provocare pentru implementarea cunoștințelor acumulate în lucrarea pastoral-misionară la care ați fost chemați de Bunul Dumnezeu”, le-a spus absolvenților pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu.

„Să nu uitați că finalizarea studiilor nu este un capăt de drum, ci începutul unei și mai intense aprofundări a relației cu textele Sfintei Scripturi, ale Sfinților Părinți.”

Despre masterul de la Chișinău

Programul masteral Pastorație și viață liturgică – extensia la Chișinău funcționează începând din 2023, în cadrul unui parteneriat amplu între Universitatea din București și Universitatea de Stat din Moldova, cu finanțare prin Departamentul pentru Românii de pretutindeni.

Masterul pune accentul pe teologia practică, însumând 4 semestre, în timpul cărora studenții acumulează 120 de credite.

Examenul de admitere este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul și Direcția Relații Internaționale a Universității din București. Se pot înscrie candidați români, absolvenți ai unui program de licență, indiferent de domeniul de studiu, din cadrul unei universități recunoscute în UE sau în Republica Moldova.

Anul acesta, înscrierile la examenul de admitere au loc între 1 și 13 iulie. Mai multe informații se găsesc aici.

Despre extensia de la Chișinău – nivel de licență

La Chișinău funcționează, tot din 2023, și un program de licență în Teologie, realizat printr-o extensie a Facultății de Teologie Sf. Dumitru Stăniloae din Iași.

Majoritatea studenților beneficiază de burse din partea Guvernului României, cazare și alte beneficii oferite de Facultatea de Teologie din Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Universitatea de Stat din Moldova.

Detalii despre admiterea la nivel de licență din acest an se găsesc aici.

Sursa foto: Episcopia Basarabiei de Sud