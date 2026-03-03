Creștini ortodocși de mai multe naționalități au sărbătorit împreună Duminica Ortodoxiei la Budapesta

Credincioșii de toate naționalitățile stabiliți în Ungaria s-au adunat, în Duminica Ortodoxiei, la Biserica bulgară cu hramul „Sfinții Chiril și Metodie” din Budapesta.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, alături de mai mulți preoți, din partea celorlalte comunități ortodoxe.

Este vorba despre părintele paroh, Tancso Iancev, din partea Bisericii Ortodoxe a Bulgariei, părintele Macarios Beke, reprezentant al Mitropoliei pentru Austria și Exarhatului pentru Ungaria al Patriarhiei Ecumenice și părintele diacon Ștefan Milișavici, din partea Eparhiei Ortodoxă Sârbă din Ungaria.

PS Siluan a subliniat că tradiția sărbătoririi inter-ortodoxe a Duminicii Ortodoxiei a fost inițiată de Preasfințitul Părinte Sofronie, pe vremea când acesta a fost Episcop al Ungariei și este o modalitate concretă de a arăta unitatea și universalitatea Ortodoxiei.

„În Duminica Ortodoxiei, într-una dintre bisericile ortodoxe de aici, din Budapesta, ne reunim clerici de jurisdicții diferite și credincioși pentru a ne ruga împreună, pentru a arăta și în felul acesta unitatea și universalitatea Ortodoxiei, care, ca o familie duhovnicească mare, îi cuprinde pe toți și ne aduce la Hristos, cel care, întru Sine, a biruit și a dărâmat peretele cel din mijlocul despărțiturii dintre oameni și a dăruit din nou pace și unitate deplină firii umane și tuturor celor care vor să Îl urmeze”.

Hristos este temeiul unității

„Mântuitorul Hristos este, prin întruparea Sa, temeiul cel mai important pentru cinstirea Sfintelor Icoane, a Sfintei Cruci”, a declarat Episcopul Siluan la Trinitas TV.

Părintele Tancso Iancev, parohul Bisericii bulgare „Sfinții Chiril și Metodie” din Budapesta, a mulțumit PS Siluan pentru „binecuvântarea oferită comunității noastre”.

La Sfânta Liturghie au participat credincioși români, bulgari, sârbi, maghiari și greci.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de credincioși români și bulgari, iar anumite părți din Sfânta Liturghie s-au rostit în mai multe limbi.

Foto credit: Episcopia Ungariei

