Crama „Via Domnului” a primit mai multe medalii de aur pentru vinurile sale

Vinurile produse de Crama „Via Domnului” a Arhiepiscopiei Bucureștilor au primit marți mai multe distincții în cadrul sesiunii de primăvară a evaluărilor organizate de Vinul.ro.

Via Domnului a obținut două Mari Medalii de Aur pentru Cabernet Sauvignon „De viță nobilă” 2022 și Fetească neagră „Rezerva ediție limitată” 2023. Alte Medalii de Aur au fost acordate pentru Pelin „Ierbar alb”, Pelin „Ierbar” roșu și Pelin „Ierbar” rose.

Evaluarea s-a făcut fără ca identitatea vinurilor să fie cunoscută de juriu, iar punctajele au fost acordate exclusiv pe baza criteriilor organoleptice. Juriul a fost format din specialiști în domeniu, cadre universitare, somelieri și consultanți.

Competiția a menținut un criteriu strict de selecție, limitând numărul medaliilor la maximum o treime din totalul probelor înscrise, ceea ce sporește valoarea distincțiilor obținute.

Vinul.ro, organizatorul concursului, este una dintre cele mai vechi publicații de profil din România, activă în promovarea vinurilor și a gastronomiei locale.

Crama „Via Domnului”

Via Domnului este situată în centrul viticol Urlați–Ceptura din Podgoria Dealu Mare, județul Prahova, o zonă recunoscută pentru condițiile favorabile viticulturii.

Crama produce vin liturgic destinat Sfintei Liturghii, dar și vinuri de sărbătoare, reunite în game precum Ierbar, Via Domnului și ediții limitate, alături de vinuri aniversare.

De-a lungul timpului, producătorul a obținut numeroase distincții la competiții de profil, acumulând medalii de aur și argint în ultimii ani.

Foto credit: Via Domnului