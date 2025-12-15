Corul unei parohii ieșene i-a colindat pe românii din Borås

Grupul coral al Parohiei „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” din Iași a susținut, sâmbătă, un concert de colinde la parohia românească din Borås, Suedia.

Momentul festiv a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord.

Slujba a avut loc în biserica parohială a comunității, sfințită luna trecută. Lăcașul de cult a primit la sfințire hramurile „Cinstirea Icoanelor Maicii Domnului Floarea neveștejită și Alăptătoarea de la Țibleș și Soborul Sfinților Arhangheli și al Sfinților Mitropoliți ai Transilvaniei”.

În semn de prețuire pentru credincioși, Preasfințitul Părinte Macarie a oferit daruri copiilor, colindătorilor și tinerilor din Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”.

De asemenea, ierarhul i-a îndemnat pe tineri să rămână statornici în credință și să fie implicați în viața Bisericii.

Foto credit: Facebook / Parohia Sfântul Haralambie Iași