Corul ca exercițiu de comuniune și continuare a tradiției: Interviu cu doi membri ai Coralei „Ciprian Porumbescu”

Corala „Ciprian Porumbescu” a Asociației „Sing Bucovina” din Suceava a obținut două medalii de aur la Jocurile Mondiale Corale din Coreea de Sud, cea mai mare competiție de muzică corală de pe glob. Între cele 324 de coruri participante, corul sucevean a fost singurul care a reprezentat România. Medaliile au fost adjudecate la categoriile „Muzică sacră” și „Folclor”.

Majoritatea membrilor Coralei „Ciprian Porumbescu” fac parte și din Corul Catedralei Arhiepiscopale „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”. Lor și se adaugă și colaboratori din șapte județe ale României și din Republica Moldova. Unii lucrează cu instituții prestigioase ca Opera Română și Filarmonica „Moldova” din Iași sau Filarmonica de Stat din Oradea.

Basilica.ro a stat de vorbă cu dirijorul coralei, Alexandru Semeniuc (24 de ani), și cu managerul ei, Ionuț-Vichentie Ilisoi (33 ani), ambii absolvenți de Teologie.

„La secțiunea Muzică Sacră am concurat cu un cor din New York, I Sing, pe care nu îndrăzneam să credem că îi vom putea auzi vreodată live, și cu un cor foarte bun al unei școli de muzică din Malaiezia, care a câștigat la patru categorii. Noi am venit ca un fel de outsideri, de pasionați”, explică dirijorul Alexandru Semeniuc.

Competiția la acest nivel nu a fost ușoară, fiindcă românii au adus pe scenă și mișcare, nu numai măiestrie muzicală.

„Am trăit ceea ce am cântat”

„Am trăit ceea ce am cântat și oamenii parcă au vibrat împreună la muzica noastră”, explică tânărul dirijor. Dacă mișcarea cântăreților a fost importantă pe scenă, dirijorul a preferat altă abordare: „Pentru mine contează mai puțin gesturile dirijorului, mimica. Prioritară este legătura de suflet la suflet și comunicarea dintre noi. Ne înțelegeam din priviri.”

„Corul nu e doar de cântat împreună, ci de comuniune. Este frumos când îi vezi pe oameni lucrând uniți pentru succesul unui concert. Fiecare vine cu inima aici și ducem acest produs, de la hobby la ceva mult mai mare, pentru că fiecare vine cu inima încărcată și cu pasiune”, spune managerul coralei, Ionuț Vichentie Ilisoi.

Când nu face muzică, lucrează ca inginer IT la Arhiepiscopie Sucevei și Rădăuților. Rolul său ca manager este indispensabil la acest nivel de profesionalizare a corului.

„În momentul în care vrei să faci performanță, nu poate un singur om să se ocupe și de partea muzicală, și de partea de organizare, pentru că sunt două lumi total diferite”, explică Ionuț Vichentie Ilisoi.

Pe lângă partea de logistică și organizare, elaborarea unei strategii împreună cu dirijorul și membrii corului, managerul mai trebuie să gestioneze și partea de comunicare: internă și externă.

„Managerul este și consilier psihologic, și mediator – toate se adună la mine și eu încerc să găsesc soluții. Prima lecție este să te lași pe tine deoparte. Nu părerea mea contează”, explică el.

„E frumos să împărtășești bucuria”

În ceea ce privește comunicarea externă, Corala „Ciprian Porumbescu” este una dintre cele mai active entități corale din România pe rețelele de socializare. „Zilnic îi ținem la curent pe oameni, pentru că e frumos să împărtășești bucuria”, spune managerul.

Ionuț Vichentie Ilisoi face parte din Corul Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” de când avea 15 ani. Ulterior, chiar dacă a făcut Liceul de Mate-Info-Franceză, lucrurile s-au aliniat și în ceea ce privește pasiunea pentru muzică: a studiat Automatica, apoi Teologia, iar în prezent este student la Canto la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Alexandru Semeniuc a crescut acasă cu înregistrările de colinde cântate de Corul Madrigal și de Corul Mănăstirii Putna. „Mereu mă opream din joacă și ascultam”, își amintește el.

„Momentul care m-am marcat foarte mult și pe care îl țin minte până astăzi, a fost când m-au dus părinții prima oară la Mănăstirea «Sf. Ioan cel Nou de la Suceava». Aveam vreo patru ani și mă luase tata pe umeri. Eram în spate și auzeam corul, care începuse să cânte «Privegheați și vă rugați» de Gheorghe Popescu-Brănești. Țin minte piesa și acum. Mă înfior când o aud.”

Întâlnirea cu oameni providențiali din tinda Bisericii

Parcursul viitorului dirijor a fost apoi firesc: a avut duhovnicul la aceeași mănăstire, a urmat Seminarul Teologic din Suceava, care funcționa în apropierea mănăstirii. A fost cooptat în corul seminarului de Părintele Lucian Tablan-Popescu.

„Întâlnirea cu astfel de oameni care să te ajute, să te consilieze poate fi providențială”, spune Alexandru Semeniuc. Între oamenii providențiali îi mai enumeră pe Părintele Ionuț Gabriel Nastase, lector universitar la Facultatea de Teologie din Iași, pe conferențiarul universitar Bogdan Cojocaru de la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, și pe colegul și prietenul său, Ionuț Vichentie Ilisoi.

În 2018, când era încă student, a câștigat Premiul II la Secțiunea Compoziție a Festivalului-Concurs „Lăudați pe Domnul!” Iar la ediția din 2022, a câștigat Premiul I.

„Am pornit dintr-un punct în care m-au luat părinții pe brațe și mi-a zis: «Uite, asta e muzica!» Și am ajuns la o arie vastă de cunoștințe, pentru care le sunt foarte recunoscător oamenilor providențiali din viața mea”, spune el.

Cei doi muzicieni sunt le recunoscători și Bisericii, și sfinților ocrotitori ai Moldovei. „La fel cum au fost persoane care ne-au ajutat, așa au fost și sfinți. Și întotdeauna Sf. Ioan cel Nou de la Suceava este ocrotitorul nostru spiritual. Iar eu, studiind și lucrând mult timp și la Iași, o simt pe Sf. Cuv. Parascheva ca pe mama mea”, spune dirijorul.

„Îl putem adăuga pe Sf. Ioan Rusul, deoarece, din 2018, Corala «Ciprian Porumbescu» își desfășoară repetițiile într-un paraclis închinat lui. Am simțit această legătură, pentru că am început să cântăm și la hramul sfântului. Credința și sfinții intermediază. Nu ne putem dezlipi de ce este al nostru”, adaugă managerul coralei.

Cum creezi emulație când te pasionează ce faci

Când Ionuț-Vichentie Ilisoi s-a alăturat Corului Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, în anii 2000, erau doar patru-cinci tineri în cor și 50 de oameni cu experiență. Treptat, din dorința de a le arăta prietenilor cât este de frumos să cânți în cor, mulți tineri s-au alăturat corului catedralei.

„În fiecare duminică sau sărbătoare cu cruce roșie, corul cânta în Catedrală. Și, fiind și moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, și acustica extraordinară, și în centrul orașului, foarte multă lume venea, cum și vine și acum, la slujbe.”

În acest moment, corul Catedralei este mult mai tânăr decât cu 15 ani în urmă. Iar tinerii aduși laolaltă au evoluat treptat și i-au atras și pe alții alături de ei, într-un cor înființat în 2009.

Maeștri și discipoli

În 2012, această comunitate a trecut la alt nivel – cel profesionist – în cadrul Asociației Sing Bucovina. Ionuț-Vichentie Ilisoi și Părintele Ionuț Tablan Popescu – discipol și mentor – au înființat Corala „Ciprian Porumbescu”, dorind să reia o tradiție istorică începută în 1867 de Ciprian Porumbescu și profesorul său de muzică, Ștefan Nosievici.

„Pentru mine este o mare responsabilitate să conduc această corală. Am simțit că sunt cumva un ucenic al lui direct”, spune Alexandru Semeniuc, referindu-se la Ciprian Porumbescu.

„Ne-am asumat acest rol și, cu cât te implici mai mult, cu atât simți că trebuie să faci mai mult pentru a cinsti și a duce mai departe numele lui Ciprian Porumbescu. În acest proiect nu contează numele celor implicați, ci numele coralei în sine”, îl completează Ionuț Vichentie Ilisoi.

Principalii parteneri pentru participarea Coralei „Ciprian Porumbescu” la competiția din Coreea de Sud, care a necesitat un efort logistic în valoare de 60.000 de euro, au fost Primăria Suceava și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

„S-au făcut sacrificii enorme pentru plecarea aceasta, resursele financiare necesare au fost foarte mari și nu a câștigat niciun corist nimic, dimpotrivă, toți au contribuit: cu timp, cu navetă, cu masă”, explică Ionuț Vichentie Ilisoi.

„Dar iată că, atunci când Dumnezeu te vede că te implici cu tot sufletul, munca ta este răsplătită. Sperăm să fie la fel și în continuare.”

„Noi știm de unde am plecat”

În toamnă, corul va transforma în turneu concertul pe care l-a ținut în 5 iunie 2023 la Suceava. „Am prezentat operele lui Ciprian Porumbescu cu invitați soliști de la Opera Română din București și din Iași și am fost bucuroși de produsul muzical pe care l-am realizat. Sperăm ca, în timp, și instituțiile abilitate să vadă ceea ce facem noi”, spune Ionuț Vichentie Ilisoi.

Corala a susținut deja peste 200 de concerte în Elveția, Italia, Franța, Germania, dar participarea la competiția din Coreea de Sud i-a dus la următorul nivel: cel mondial.

„Noi știm de unde am plecat: de la Mănăstirea «Sf. Ioan cel Nou». Și amândoi încă activăm acolo, fiecare după putință. Și Ciprian Porumbescu, acum 150 de ani, a cântat și a dirijat în corul mănăstirii. Toate se leagă între ele. Poate că Ciprian Porumbescu ne aude și sper să fie mândru că reușim să-i ducem operele și numele mai departe”, concluzionează managerul.

Anul 2023 a fost declarat Anul Cultural „Ciprian Porumbescu” în România. În 2023 se împlinesc 170 de ani de la nașterea compozitorului și 140 de la moartea sa.

Susține Corala „Ciprian Porumbescu”

ASOCIAȚIA ,,SING BUCOVINA/BUCOVINA CÂNTĂ”

IBAN Lei: RO63BTRLRONCRT0527171601

IBAN franci elvețieni: RO89BTRLCHFCRT0527171601

IBAN euro: RO13BTRLEURCRT0527171601

BIC/SWIFT: BTRLRO22

CUI: 41882825

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu (deschidere articol – Ionuț Vichentie Ilisoi în stânga și Alexandru Semeniuc în dreapta)

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews