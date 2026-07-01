Austria: Copiii Școlii Parohiale din Bischofshofen au fost premiați la finalul programului catehetic

Copiii Școlii Parohiale „Sfântul Cuvios Stelian” din Bischofshofen, Austria, au fost premiați duminică, la finalul programului catehetic din acest an.

Festivitatea de premiere a avut loc după Sfânta Liturghie și a fost prilej de mulțumire pentru cei patru ani de activitate ai Școlii Parohiale „Sfântul Cuvios Stelian”, desfășurată în cadrul comunității românești din apropriere de Salzburg.

În mesajul adresat copiilor și credincioșilor, părintele paroh Liviu-Paul Ghioc a evidențiat implicarea elevilor în activitățile școlii parohiale și participarea acestora la Concursul Național Catehetic al Patriarhiei Române.

„A fost un moment de bucurie și recunoștință, în care am mulțumit lui Dumnezeu pentru acești copii minunați, pentru osteneala lor, pentru dragostea față de Biserică, pentru dorința de a învăța și de a păstra credința ortodoxă și tradițiile românești”.

„Mulțumim din inimă părinților care îi susțin, îi aduc la biserică și îi ajută să crească aproape de Dumnezeu, de Biserică și de valorile creștine ale neamului nostru”, a transmis preotul.

Moment aniversar

Totodată, comunitatea i-a pregătit părintelui paroh o surpriză cu ocazia sărbătoririi onomasticii sale. Clericul le-a transmis un mesaj de mulțumire, în care a subliniat că „una dintre cele mai mari binecuvântări este să simtă că între el și credincioșii încredințați spre păstorire există nu doar o legătură de slujire, ci și una de familie duhovnicească”.

În încheiere, preotul s-a rugat ca Dumnezeu să binecuvânteze familiile din parohie și să îi ocrotească pe copii, „să îi lumineze și să îi crească frumos în credință, în înțelepciune și în dragoste față de Biserică”.

Parohia „Icoana Maicii Domnului Prodromița și Sfinții Mărturisitori Ardeleni” din Bischofshofen/Zell am See a fost înființată în 2018. Primul și actualul paroh al comunității este preotul Liviu-Paul Ghioc.

Comunitatea își desfășoară activitatea liturgică în două lăcașe de cult: Kreutzkapelle, Saalbach, pe timpul sezonului rece, și Prielaukirche, Zell am See, pe timpul sezonului cald.

Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxa Română – Bischofshofen/Zell am See, Austria