Copiii dintr-o parohie băcăuană învață muzica psaltică la școala de vară duminicală

Copiii din Parohia Sascut Sat – Schineni, județul Bacău, învață muzica psaltică în cadrul școlii de vară organizate de Părintele Protopop Alexandru Grigoraș, parohul comunității. Prima lecție a avut loc în weekendul trecut.

„După ce am făcut cunoștință unii cu ceilalți, am pornit în studiul Cântărilor Sfintei Liturghii trecând prin Antifoane Liturghiei pe glasul 1. Am pătruns puțin și în tainele rugăciunilor pe care le studiem încercând să înțelegem sensurile cuvintelor și a învățăturilor de credință pe care le-am cântat”, a explicat părintele protopop pe contul său de Facebook.

A doua parte a întâlnirii a fost dedicată studiului primelor note muzicale psaltice și exercițiilor de intonație, pentru ca elevii să memoreze înălțimile sunetelor în muzica psaltică.

Cursurile se desfășoară la centrul social al parohiei până în 10 septembrie. Următoarea lecție are loc sâmbătă, 15 iulie, de la ora 17:00. „Ne vom revedea bucuroși la fiecare sfârșit de săptămână din vara aceasta, nădăjduind ca, la finalul ei, să fim mai bogați duhovnicește și muzical”, transmite parohul.

Părintele Alexandru Grigoraș este pasionat de muzica psaltică și membru al Grupului psaltic Byzantion.

Foto credit: Alexandru Grigoraș

