130 de copii din două localități prahovene au primit daruri din partea Voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au adus bucurie în două comunități rurale din județul Prahova. Cu prilejul praznicului Nașterii Domnului, 130 de copii din localitățile Cioceni și Cireșanu au primit daruri în cadrul campaniei „Crăciunul la sat”.

Emoția celor mici a fost sporită de faptul că darurile le-au fost oferite chiar de Moș Crăciun. În Parohia Cireșanu, 60 de copii s-au bucurat de cadouri, au recitat poezii și au interpretat colinde.

„Crăciunul la sat este o sărbătoare a sufletului, a credinței și a bucuriei simple. Înainte de a ne reuni în familie, am ales să fim alături de copiii din comunitățile Cioceni și Cireșanu, chiar în ziua Nașterii Domnului nostru, Iisus Hristos.”

„Am venit aici împreună cu Moș Crăciun, cu daruri, zâmbete și multă emoție, aducând bucurie în sufletele celor mici. Prin această activitate ne-am dorit ca fiecare copil să simtă cu adevărat sărbătoarea Nașterii Domnului, căldura Crăciunului și dragostea celor din jur”, a precizat Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale.

Dăruind bucurie

La rândul său, părintele Adrian Tudorache, parohul bisericii din Cireșanu, a remarcat caracterul educativ al vizitei voluntarilor.

„Activitatea de astăzi este o bucurie pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Vizita voluntarilor, care l-au adus și pe Moș Crăciun împreună cu ei, a fost o surpriză foarte plăcută. În același timp, a fost și un act educativ, pentru că cei din mica noastră localitate au văzut că la serbarea unor mari praznice nu înseamnă doar să petreci împreună cu familia sau cu cei apropiați în fața unor mese îmbelșugate, ci să-ți petreci timpul dăruind bucurie celor din jur și pe cât se poate, să dai ceva din bunul tău și altora”, a subliniat părintele Adrian Tudorache.

Părintele Dumitru Lazar, parohul de la Cioceni, a subliniat emoția și bucuria din sufletele copiilor, la sosirea oaspeților cu daruri.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi și mulțumim voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale care, ca și în fiecare an, de Nașterea Domnului, au venit cu multă emoție. Prin prezența și darurile lor, au adus copiilor lumină și bucurie. Privindu-i pe copii atunci când primeau darurile, se putea observa adevărata fericire și încântarea din ochii lor, iar pentru acest gest minunat le mulțumim din suflet”, a adăugat părintele Dumitru Lazar, parohia Cioceni, județul Prahova.

Împlinirea unui vis

Directoarea Școlii Gimnaziale din Cioceni, prof. Adriana Dorina Lazar, a afirmat că vizita voluntarilor Catedralei Naționale a produs o bucurie care nu poate fi cuprinsă în cuvinte.

„Bucurie este cuvântul care sintetizează cel mai bine ceea ce s-a întâmplat astăzi aici. Am privit în ochii copiilor și am văzut bucurie. Nimic nu mai poate fi spus pentru că și pe noi ne-a cuprins bucuria acestor copii.”

„Faptul că vizita voluntarilor s-a întâmplat chiar în ziua Nașterii Pruncului Sfânt vine ca o împlinire și este, practic, ceea ce le spune din nou copiilor și le întărește faptul că avem un Mântuitor care a venit, a coborât între noi ca să ne bucure și să ne mântuiască”, a explicat prof. Adriana Dorina Lazar.

Campania „Crăciunul la sat”, desfășurată de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale pe tot parcursul lunii decembrie, a avut scopul de a aduce speranță și bucurie, în special în comunitățile rurale din județul Prahova.

Foto credit: Voluntarii Catedralei Naționale

