Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale l-au adus pe Moș Crăciun la copiii din două sate prahovene

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale l-au adus, marți, pe Moș Crăciun la 100 de copii din localitățile prahovene Hătcărău și Drăgănești. Cei mici au primit daruri în cadrul Campaniei „Crăciunul la sat”, aflată în desfășurare.

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a declarat că acest gen de acțiuni își propun să răspândească dragoste și bucurie printre cei mai mici dintre noi.

„Crăciunul ne amintește de nașterea Domnului nostru, Iisus Hristos, începutul speranței pentru lume. Într-o iesle simplă, Dumnezeu S-a făcut Om din iubire pentru oameni. Crăciunul este despre iubire, dăruire și grija față de aproapele nostru.”

„De aceea, noi, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, prin aceste acțiuni social-filantropice, încercăm să răspândim dragoste și bucurie, să oferim un mic dar care, odată primit de către acești copii, va rămâne, cu siguranță, un moment marcant pentru ei.”

„Iar dacă vor avea ocazia, vor dărui la rândul lor. Trebuie să îi învățăm pe copii, încă de la vârste fragede, să dăruiască, să primească, să răspândească bucurie și să fie alături de cei aflați în nevoie.”

Un dar primit cu emoție

Părintele Mihai Daniel Ristea, parohul din localitatea Drăgănești, Prahova, a vorbit despre emoția cu care acești copii l-au primit pe Moș Crăciun și darurile sale.

„Este o activitate mult așteptată de parohia noastră, deoarece voluntarii ne-au încântat cu prezența lor, cu darurile pe care le-au adus și, nu în ultimul rând, cu Moșul cel mult așteptat, Moșul cel bun și drag. A fost o bucurie imensă, un dar primit cu multă emoție. Am văzut pe chipurile copiilor bucuria și uimirea de a-l vedea pe Moșul venind chiar la ușa caselor lor”.

„Văzând fapta cea bună pe care oamenii o fac, înțelegem că dragostea lui Dumnezeu se desăvârșește prin fapta cea bună. Mâinile pe care Hristos ni le-a dăruit le folosim pentru a dărui mai departe, iar acest lucru ne bucură în primul rând pe noi și ne aduce în suflete dragostea pe care Dumnezeu o transmite tuturor prin darul de a putea dărui”, a transmis părintele Mihai Daniel Ristea.

Campania „Crăciunul la sat” va fi derulată de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale până la finalul lunii decembrie.

Foto credit: Voluntarii Catedralei Mântuirii Neamului

