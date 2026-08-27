Copii și tineri din Episcopia Canadei au îmbinat rugăciunea și tradițiile românești într-o tabără în Québec

Un număr de 50 de copii și tineri din Episcopia Canadei au îmbinat rugăciunea și tradițiile românești în cadrul Taberei de vară „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Cuvios Ioan Casian”, organizată la la Centre Notre-Dame de la Rouge din Grenville-sur-la-Rouge, Québec.

Alături de participanți au luat parte la activități monitori, voluntari și clerici implicați în organizarea programului.

Unul dintre momentele centrale ale taberei a fost întâlnirea participanților cu Episcopul Ioan Casian al Canadei. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie și le-a explicat tinerilor rânduiala Proscomidiei, pregătirea Sfintelor Daruri, pomenirea celor vii și adormiți și legătura dintre membrii Bisericii.

Programul a inclus întâlniri catehetice, care au avut ca tematică sfintele femei românce recent canonizate.

Activitățile au fost completate cu momente artistice și recreative. Cei mici au pictat icoane pe sticlă și au învățat dansuri populare românești. Drumețiile, jocurile sportive, canotajul, tirul cu arcul și focul de tabără au întregit experiența petrecută în Québec.

Tabăra, organizată în perioada 16–21 august, a urmărit să creeze un cadru în care formarea duhovnicească să fie însoțită de activități în aer liber și apropierea de tradițiile românești, consolidând legăturile dintre tinerii din comunitățile din Canada.

Foto credit: Facebook / Episcopia Canadei