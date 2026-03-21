Conferință pe o temă profund necesară: Lucrarea tămăduitoare a muzicii ascultate și vindecarea sufletului

Tema conferinței „Lucrarea tămăduitoare a muzicii: ascultare și vindecare a sufletului” este una profund necesară, a spus Filip-Hristofor Cane, reprezentantul studenților de la masterul „Spiritualitate Creștină și Viață Sănătoasă”.

Organizată vineri de studenții de la programul de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” al Facultății de Teologie din București, conferința a fost susținută de către prof. Nicolae Gheorghiță și medicul Radu Țincu, conferențiar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

În mesajul său, dr. Radu Țincu a spus că muzica psaltică reprezintă mai mult decât sunet.

„Omul percepe lumea prin simțuri, iar auzul este un dar remarcabil: sunetele pătrund prin ureche, se transformă în vibrații și astfel se transmit la nivelul creierului, influențând emoțiile și starea interioară”.

„Muzica psaltică, în acest context, devine o punte între om și divinitate. Este comuniunea noastră cu Dumnezeu, capabilă să liniștească flăcările neliniștii, să aducă echilibru și pace sufletească”, a subliniat dr. Radu Țincu.

La rândul său, profesorul Nicolae Gheorghiță, prodecan al Universității Naționale de Muzică din București, specialist în muzică bizantină, a amintit de dimensiunea spirituală a muzicii psaltice.

„Este evident că efectul terapeutic al muzicii bizantine nu poate fi separat de dimensiunea sa spirituală, de contextul liturgic și spațiul sacru în care se desfășoară audiția sau slujba”, a precizat profesorul.

Muzica poate deveni o punte către Dumnezeu

Studentul Filip-Hristofor Cane a declarat că în lumea actuală, tematica aleasă este una profund necesară. Este nevoie de muzică adevărată pentru a ajunge acolo unde cuvintele nu ajung.

„Trăim într-o lume în care graba ne apasă, în care sufletul este adesea obosit, rănit sau neliniștit, iar tăcerea lăuntrică devine tot mai greu de găsit. În acest context, muzica adevărată, muzica pătrunsă de sens, de frumusețe și de duh, devine mai mult decât o simplă artă: devine alinare, devine rugăciune, devine punte între om și Dumnezeu”.

„Ea are puterea de a coborî în adâncul inimii, acolo unde cuvintele nu mai ajung, și de a aduce lumină, pace și vindecare. Sunt momente în care o cântare poate exprima ceea ce sufletul nu poate rosti și poate vindeca acolo unde rațiunea nu mai găsește răspuns”, a menționat Filip-Hristofor Cane.

Vindecarea începe din interior

Suferința omului se vindecă din interior și muzica poate contribui la această tămăduire.

„De aceea, considerăm că această temă nu este doar actuală, ci profund necesară. Într-o lume în care suntem adesea risipiți în exterior, avem nevoie să ne întoarcem către interior, către liniștea inimii, iar muzica poate deveni un ghid tainic în această întoarcere. Ea ne învață să ascultăm nu doar sunetele, ci și pe noi înșine și, mai ales, glasul lui Dumnezeu dinlăuntrul nostru”, a declarat studentul pentru Agenția de știri Basilica.

Filip-Hristofor Cane consideră că omul trebuie să înceapă vindecarea din interior, iar muzica bizantină poate deveni un instrument în acest sens.

„Omul este o unitate vie, iar vindecarea lui începe din interior, din curățirea inimii și din cultivarea iubirii. Suntem chemați, prin tot ceea ce facem, să devenim purtători de lumină, să aducem alinare, să oferim bunătate și milostenie celor din jur. Iar muzica, atunci când este trăită cu sinceritate și credință, devine un instrument al acestei lucrări tămăduitoare”.

„Așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare, Psalmul este liniștea sufletelor, aducătorul păcii, potolitorul tulburării și al neliniștii gândurilor.”

„Fie ca această întâlnire să fie pentru fiecare dintre noi nu doar un moment artistic, ci o adevărată mângâiere sufletească, o clipă de lumină și un pas spre vindecare”, a concluzionat acesta.

Seara s‑a încheiat cu momentul muzical susținut de Formația Academică de Muzică Bizantină „Psalmodia” a Universității Naționale de Muzică din București, dirijată de dr. Cătălin Cernătescu.

Cei doi profesori au primit câte o icoană a Maicii Domnului din partea organizatorilor.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu

