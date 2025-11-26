Conferință interdisciplinară la Facultatea de Teologie din București: Implicații ale tehnologiei în viața adolescenților

Facultatea de Teologie Ortodoxă din București desfășoară joi Conferința Națională Interdisciplinară „Provocări și oportunități contemporane” cu tema „Implicații ale tehnologiei în viața adolescenților și tipuri de impact în sănătate, familie și societate”.

Evenimentul va debuta în Amfiteatrul „I. G. Coman” și va reuni preoți, teologi, profesori și specialiști în științele educație.

Vor fi prezentate lucrări despre mijloace moderne de catehizare, rolul discernământului duhovnicesc în fața provocărilor tehnologiei contemporane, sensului iubirii creștine în lumea digitală, inteligența artificială, sănătatea mintală și multe altele.

Conferința se va desfășura pe tot parcursul zilei și va fi împărțită în patru sesiuni moderate de pr. conf. Gheorghe Holbea, prof. Cristina Gavriluță, pr. conf. Marian Vild și prof. ing. Florin Pop.

Evenimentul se află la a doua ediție. Anul trecut tema centrală a fost „Interconectarea prin tehnologie și tipurile de impact la diferite vârste, de la copilărie la vârsta a treia”.

Programul detaliat al evenimentului poate fi consultat aici.

Foto credit: Basilica.ro