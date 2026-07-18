Concursul Internațional George Enescu 2026 înregistrează un număr record de înscrieri: Participanți din 55 de țări

Cea de a 20-a ediție a Concursului Internațional George Enescu a înregistrat un număr record de 819 înscrieri din 55 de țări, cea mai mare participare din istoria competiției, potrivit unui comunicat de presă transmis de organizatori.

Din totalul celor 819 înscrieri, 756 au fost înregistrate pentru competiția propriu-zisă, la secțiunile vioară, violoncel, pian și compoziție, iar 63 pentru programul internațional de masterclass-uri.

Cele mai multe înscrieri provin din China (152), Coreea de Sud (134), România (65), Statele Unite ale Americii (64) și Japonia (50). Acestea sunt urmate de Italia (39), Germania (36), Franța (24), Rusia (23), Spania (20), Polonia (20) și Taiwan (19), alături de participanți din alte zeci de state din Europa, Asia, America de Nord și de Sud, Oceania și Orientul Mijlociu.

Managerul ARTEXIM, Cristina Uruc, a subliniat că rezultatele confirmă statutul internațional al competiției: „Cele 819 înscrieri primite la ediția aniversară a XX-a consolidează poziția Concursului Internațional George Enescu ca reper internațional pentru noua generație de muzicieni”.

„Faptul că tineri artiști din 55 de țări aleg România pentru un moment atât de important al parcursului lor profesional ne onorează și ne responsabilizează. Ne bucură, în același timp, interesul pentru programul internațional de Masterclassuri, care contribuie la dezvoltarea unei comunități artistice în jurul valorilor promovate de George Enescu”, a transmis managerul.

Tinerii muzicieni vor concerta la București

Competiția propriu-zisă a reunit candidați din 55 de țări, cel mai mare număr din istoria Concursului Internațional George Enescu. Programul internațional de masterclassuri a înregistrat înscrieri din 18 țări, România ocupând primul loc în clasamentul participanților, urmată de Hong Kong, Israel, Italia, China, Regatul Unit, Coreea de Sud și Statele Unite ale Americii.

În urma etapei de preselecție, 150 de tineri muzicieni – câte 50 pentru fiecare dintre secțiunile pian, vioară și violoncel – au fost invitați la București pentru etapele live ale competiției, programate în perioada 29 august – 19 septembrie.

Finalele se vor desfășura alături de Orchestra Națională Radio și Filarmonica „George Enescu”, sub bagheta unor dirijori de prestigiu internațional. Case Scaglione va dirija Finala Secțiunii Violoncel (7 septembrie), Harry Ogg va conduce Finala Secțiunii Vioară (13 septembrie), iar Daniela Candillari va dirija Finala Secțiunii Pian (19 septembrie).

Concursul Internațional George Enescu este dedicat descoperirii și promovării tinerilor muzicieni și include secțiunile pian, vioară, violoncel și compoziție. Evenimentul este organizat de ARTEXIM și finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Foto credit: Alex Damian