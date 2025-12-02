Comuniune între sfinți, ierarhi și popor la Galați, pentru praznicul Sfântului Apostol Andrei

Mai mulți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române au slujit împreună duminică la Catedrala Arhiepiscopală din Galați . De pentru sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei , au fost așezate spre cinstire moaștele Sfinţilor Tămăduitori Pantelimon, Efrem cel Nou, Nectarie de la Eghina şi Luca al Crimeei.

Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul municipiului Galați și al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de ierarhi, din care au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor şi Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

După Sfânta Liturghie, ierarhii prezenți au acordat diplome și premii participanților clasați pe primele locuri la cea de-a patra ediție a competiției sportiv-caritabile Crosul Andreian, organizată la începutul lunii noiembrie în municipiul Galați.

Acțiune caritabilă pentru Maria

Evenimentul a avut ca scop sprijinirea fetiței Mabel Ioana Hârsâna, în vârstă de patru ani, diagnosticată cu amiotrofie musculară spinală și care are nevoie de terapii și ședințe de recuperare costisitoare.

Copilul, prezent la slujba din Catedrala arhiepiscopală, a fost binecuvântat de ierarhul locului și a primit un sprijin financiar de 12.000 de lei din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a adresat mulțumiri ierarhilor invitați și tuturor celor care au participat la sărbătoarea eparhială, subliniind că această zi a evidențiat respectul și atașamentul credincioșilor față de sfinții Bisericii.

Unire în rugăciune

Ierarhii oaspeți, veniți de pe ambele maluri ale Prutului, au transmis la rândul lor mulțumiri pentru comuniunea de rugăciune la una dintre sărbătorile importante ale poporului român.

Părintele Arhiepiscop Casian a exprimat recunoștință și celor aproximativ 200 de voluntari care au oferit sprijin pelerinilor pe durata celor patru zile de sărbătoare.

În această perioadă de pelerinaj, prin Sectorul Social-filantropic al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, credincioșii aflați la rând au primit iconițe, ceai cald, cornuri și alte daruri oferite cu sprijinul voluntarilor gălățeni.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos

