Comunitatea românească din Aabenraa, Danemarca, și-a sărbătorit pentru prima dată hramul în propriul lăcaș de cult

Comunitatea românească din Aabenraa, Danemarca, și-a sărbătorit pentru prima dată hramul în lăcașul de cult propriu, achiziționat recent.

Slujba de hram, cu ocazia sărbătorii Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș și Sfinților Cuvioși Stelian Paflagonul, Alipie Stâlpnicul și Nicon Propovăduitorul pocăinței, a fost oficiată de Episcopul Macarie al Europei de Nord.

Preasfinția Sa a vorbit despre chemarea la pocăință, statornicia în credință și responsabilitatea păstrării viețuirii creștine într-o societate tot mai secularizată, cum este cea scandinavă.

„Mă bucur că îi prăznuim astăzi pe Sfinții Cuvioși Stelian Paflagonul, Alipie Stâlpnicul și Nicon, Propovăduitorul Pocăinței, prăznuiți în această zi de 26 noiembrie, care ocrotesc și acest sfânt lăcaș românesc care a devenit al nostru”, a spus Preasfințitul Părinte Macarie.

La slujbă au participat mai mulți tineri recent botezați de Episcopul Macarie al Europei de Nord.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord