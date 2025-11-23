PS Macarie a sfințit biserica românilor din Tårs, Danemarca

Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Tårs, Danemarca, a fost sfințită vineri de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord.

Ierarhul a subliniat importanța consacrării unui lăcaș de cult, comparând ungerea cu Sfântul și Marele Mir cu momentul sfințirii omului în Sfânta Taină a Botezului.

„S-a sfințit acest lăcaș propriu românesc de aici, din Tårs, care adăpostește parohia noastră românească și mănăstirea de călugărițe ocrotită de Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni”.

Biserica adevărată

În cadrul sărbătorii, a fost botezat un tânăr danez de 24 de ani, Christian, care a parcurs perioada de catehumenat în parohie.

Acesta a mărturisit motivele convertirii sale: „Am venit aici căutând pe Dumnezeu. După ce am venit la biserica ortodoxă din Tårs, am simțit că este Biserica adevărată și am vrut să fac parte din ea”.

Tânărul le-a mulțumit episcopului și preotului paroh Alexandru-Dragoș Cucuzel pentru sprijinul duhovnicesc și pentru dragostea arătată în toată această perioadă.

Lăcașul de cult, construit în 1951, a fost achiziționat de comunitatea ortodoxă românească în 2019, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. În ultimii doi ani, biserica a trecut prin ample lucrări de restaurare, care au fost finanțate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord