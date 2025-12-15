Colinde și cântece patriotice la Palatul Parlamentului, într-un concert dedicat Nașterii Domnului

Palatul Parlamentului a găzduit sâmbătă un concert de colinde și cântece patriotice dedicat Nașterii Domnului.

Evenimentul a reunit pe scena din Sala „C. A. Rosetti” grupul psaltic Tronos, Muzica reprezentativă a Armatei și Romanian Symphony wind orchestra.

„Ne-am gândit că este cel mai frumos mod de a-i avea aproape pe toți. Avem pe de-o parte invitații, avem oamenii, avem reprezentanții Bisericii prin glasul celor de la Tronos, avem Muzica Armatei, cumva toți să ne bucurăm înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului de unitate și să ne gândim mai mult la lucrurile care ne aduc împreună și la valorile pe care le avem, decât la motivele de dezbinare”, a declarat Fabian Radu, organizator, pentru Trinitas TV.

Manifestarea se află la a cincea ediție și a fost organizată de Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă din Camera Deputaților.

Sursă foto: Camera Deputaților