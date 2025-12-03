Un fost cleric romano-catolic din Brazilia a devenit monah ortodox la Mănăstirea românească Leon din Spania

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a săvârșit, luni, rânduiala tunderii în monahism a unuia dintre viețuitorii Mănăstirii Leon din Spania, fost cleric romano-catolic în Brazilia, convertit la ortodoxie.

Noul monah a primit numele de Matia, avându-l ocrotitor spiritual pe Sfântul Apostol Matia. Naș de călugărie a fost părintele arhimandrit Porfirie Florea, starețul mănăstirii.

Marți, Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia l-a hirotonit întru diacon pe părintele Fructuoso. Alături de PS Teofil de Iberia au mai slujit părintele arhimandrit Porfirie Florea, părintele protopop Nicolae Florin Goia și părintele arhidiacon Casian Nemet.

Sfinții Cleopa și Paisie de la Sihăstria, modele

În cuvântul de învățătură, PS Teofil de Iberia a evocat viața Sfinților Cleopa și Paisie de la Sihăstria, care pot fi exemple pentru fiecare dintre noi, precum și pentru părintele Matia și părintele Fructuoso.

„Sfinții ne arată că nu este suficient să fim oameni creați după chipul lui Dumnezeu, ci este nevoie să și devenim oameni adevărați, după asemănarea Lui”.

„Pentru aceasta este nevoie de dăruire și jertfă din partea noastră, așa cum vedem la acești mari Sfinți, astăzi pomeniți, și așa cum nădăjduim să fie și viețile noastre, în mod deosebit, viața Părintelui Matia care aseară a fost tuns în monahism, și de asemenea, viața Părintelui Fructuoso, care astăzi a fost hirotonit diacon”, a spus Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei

