Un cimitir din perioada romană a fost descoperit la Cristești, în județul Mureș

Un cimitir din perioada de început a Epocii Romane, cu circa 30 de morminte și o groapă comună, a fost descoperit în zona unei viitoare balastiere din comuna Cristești, județul Mureș, informează Agerpres.

Cercetările au avut loc cu ocazia amenajării terenului pentru o viitoare exploatare de balast și fac parte din procedurile obligatorii în cazul în care aceste investiții au loc pe un sit arheologic reperat și cunoscut.

„La o analiză preliminară putem spune că din cele 10 morminte care într-adevăr au fost cercetate integral până în momentul de față, două aparțin unor adulți și șapte de copii” a declarat șefa Secției de Arheologie a Muzeului Județean Mureș, Nicoleta Man, responsabilul științific al șantierului arheologic.

Suprafața cercetată este formată din două loturi, iar în locul din stânga a fost descoperită inclusiv o groapă comună în care au fost identificate aproximativ 20 de schelete de copii.

„Putem bănui, ca și în celelalte cazuri pe care le-am mai întâlnit în Dacia și în Imperiul Roman, că a existat la un moment dat, probabil spre începutul înființării acestei așezări, o epidemie în care copiii au murit în număr foarte mare. Avem și morminte de înhumație și două morminte de incinerație, în care oasele erau arse, incinerate și depuse într-un vas”, a explicat responsabilul șantierului arheologic.

Arheologul a precizat că cimitirul descoperit la Cristești este o premieră pentru județul Mureș, deoarece la castrele cunoscute, cum ar fi Brâncovenești sau Călugăreni, nu se cunoaște cimitirul.

Cercetarea celor cinci hectare de teren a început în data de 15 februarie și va dura cel puțin două luni, mai precizează sursa citată.

Foto credit: Facebook / Muzeul Județean Mureș